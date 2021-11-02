Американский интеллектуал Ноам Хомский (сын еврейских иммигрантов из Польши) [1] выступил за обязательную изоляцию людей, отказывающихся от вакцинации против Covid-19. „Как мы будем их кормить?” – спросили его. Его ответ был следующий: „Ну, это в основном их проблема”.

Лингвист Ноам Хомский проводит исследования исключительно для Пентагона. Он стал известен своими книгами, осуждающими целые области внешней политики США.

Во время встречи с ним мы были удивлены его решительным выступлением на стороне США и Израиля. Мы опубликовали исследование из трех частей об его истинной политической приверженности [2].