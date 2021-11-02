Американский интеллектуал Ноам Хомский (сын еврейских иммигрантов из Польши) [1] выступил за обязательную изоляцию людей, отказывающихся от вакцинации против Covid-19. „Как мы будем их кормить?” – спросили его. Его ответ был следующий: „Ну, это в основном их проблема”.
Лингвист Ноам Хомский проводит исследования исключительно для Пентагона. Он стал известен своими книгами, осуждающими целые области внешней политики США.
Во время встречи с ним мы были удивлены его решительным выступлением на стороне США и Израиля. Мы опубликовали исследование из трех частей об его истинной политической приверженности [2].
Григорий Грабовский
Polski blog
[1] Аврам Ноам (Наум) Хомский (англ. Avram Noam Chomsky) – его фамилия происходит от названия города Хомск (польск. Chomsk – сейчас на юго-западе Белоруссии), его отец родился в местечке Купель (польск. Kupiel – сейчас на западе Украине), a мать родилась в городе Бобруйске (польск. Bobrujsk – теперь центральная Белоруссия). Все эти населенные пункты находились в свое время на территории Первой Речи Посполитой, а после окончания Первой мировой войны Хомск был в составе Второй Речи Посполитой, а село Купель в 1919-1920 гг. тоже находилось под управлением властей Польши. (Примечание переводчика)
[2] - Часть первая: “Damage Control: Noam Chomsky and the Israel-Palestine Conflict”,
– Часть вторая: “Contrary to Chomsky’s theories, the United States has no interest to support Israel”,
– Часть третья: “How Chomsky eclipsed the influence of the pro-Israeli lobby on the United States’ policy”, by Jeffrey Blankfort, Voltaire Network, September 20, 2006.