Historisch gesehen hat die Ukraine zwei Ursprünge, einen skandinavischen und einen slawischen. Gruppen, die sich als "ukrainische Nationalisten" definieren, verteidigen die Ukraine nicht als Nation, sondern verweisen auf ihre skandinavische Herkunft gegen die Russen.

Während die ukrainische Bevölkerung sowohl Russisch als auch Ukrainisch spricht, aber auch oft Ungarisch (auch bekannt als Magyar), ist es seit dem 1. September 2020 in öffentlichen Verwaltungen und Schulen strengstens verboten, eine andere Sprache als Ukrainisch zu sprechen. Schulen, die auf Russisch oder Magyarisch unterrichten, wurden geschlossen, was offizielle Proteste aus Russland und Ungarn provozierte.

Am 21. Juli 2021 verkündete Präsident Wolodymyr Selenskyj das "Gesetz über indigene Völker". Es legt fest, dass nur Ukrainer skandinavischer Herkunft, Tataren und Karäer "das Recht haben, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang zu genießen" (sic). Daher können Ukrainer slawischer Herkunft es nicht genießen.

Ukrainische Neonazis machen ausgiebig Gebrauch von Nazi-Symbolen. Nicht nur das Runenalphabet der protogermanischen Sprachen, sondern auch die Zahlen 14 und 88. Diese beziehen sich auf die 14 Wörter weißer Rassisten und die Initialen des Nazi-Grußes.

Die 14 Worte sind David Lanes Slogan: "Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für weiße Kinder sichern." (« We must secure the existence of our people and a future for white children »). David Lane ist einer der Anführer des Ordens, einer US-Terrororganisation. Er starb 2007 im Gefängnis.

Die Zahl 88 bezieht sich auf die achten Buchstaben des Alphabets: HH (Abkürzung für "Heil Hitler").

Zum Beispiel heißt die derzeit vom Bürgermeister von Kiew, dem ehemaligen Schwergewichtsboxweltmeister Vitali Klitschko beauftragte Gruppe, "Saboteure" unter Ukrainern slawischer Herkunft aufzuspüren und zu töten, C14 (im Bild). "C" für die ehemaligen "Hundert von Swjatoslaw" und "14" für ihre Ideologie der weißen Rassisten.