Le Hamas détient un stock d’armes occidentales qui avaient été livrées à l’Ukraine. On ignore comment elles lui sont parvenues.

L’étude des vidéos du Hamas est sans appel. L’organisation dispose de lance-missiles anti-chars FGM-148 Javelin (de fabrication US) et de NLAW (de fabrication suédoise) et de lance-roquettes AT4 (de fabrication suédoise ou US).

Israël doit s’attendre à de lourdes pertes s’il envoie son armée au sol à Gaza. L’état-major israélien a déjà confirmé qu’un de ses officiers avait été tué par ces armes, lors d’une reconnaissance à Gaza.

Par ailleurs le Hezbollah en a fait usage, à titre préventif, à la frontière libano-israélienne.

En août 2021, Newsweek avait révélé qu’un Il-76 avait débarqué à Téhéran une cargaison de 100 millions de dollars d’armes occidentales. On avait cru à l’époque que la Russie fournissait des exemplaires d’armes occidentales à l’Iran afin que son armée les copie. Il se peut qu’elles aient abouties dans les mains du Hamas. Le Pentagone avait démenti. Plus sérieusement, l’armée ukrainienne est si corrompue qu’il est facile de lui acheter des armes. Celles-ci peuvent transiter par la mer Noire, sans aide de la Russie, ni de l’Iran.