Le président états-unien, Joe Biden, a affectueusement accueilli la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, à la Maison-Blanche et, après l’avoir remerciée pour son « inébranlable soutien de l’Italie à l’Ukraine », a parlé avec elle de la situation à Gaza, où « la perte de vies humaines est déchirante ». Il a ensuite déclaré que, pour aider la population de Gaza, « nous effectuerons des largages aériens de nourriture et de ravitaillements en Ukraine et nous essaierons d’ouvrir d’autres voies d’accès en Ukraine ». Un lapsus freudien demeuré dans la vidéo officielle sur le site du Gouvernement italien, visionnée par des milliers de membres du gouvernement et du parlement, administrateurs locaux et journalistes des grands médias. De toute évidence toute chose dite par le Président des États-Unis ne peut être mise en doute.

Moins encore le courant dominant politico-médiatique peut-il permettre que soient publiées les données officielles sur les fournitures militaires états-uniennes à Israël. Dès qu’Israël a commencé la guerre à Gaza, les États-Unis lui ont fourni en un peu plus d’un mois 10 000 tonnes d’armes transportées par 244 avions cargos et 20 navires. Parmi celles-ci plus de 15 000 bombes, dont celles d’une tonne, et 50 000 projectiles d’artillerie. L’administration Biden a donné à Israël plus de 14 milliards de dollars pour acheter d’autres armes états-uniennes. Cela signifie que le gros des 70 000 tonnes de bombes qui à Gaza ont rasé au sol les quartiers d’habitation, en massacrant des civils palestiniens, a été fourni à Israël par les États-Unis. Ils lui ont même fourni les bulldozer Caterpillar qui, munis de blindage, avancent en même temps que les chars d’assaut en démolissant sous leur poids de 64 tonnes tout ce qu’ils rencontrent.

Les chiffres du génocide en cours à Gaza parlent tout seuls : à ce jour, 37 534 personnes assassinées ou disparues, ; 13 430 enfants assassinés ; 8 900 femmes tuées ; 364 membres du personnel médical tués ; 269 enlevés ; 132 journalistes assassinés ; 71 920 blessés ; 17 000 enfants restant sans leurs parents ; 32 hôpitaux hors service ; 53 centres sanitaires hors service ; 700 000 patients avec des maladies infectieuses ; 350 000 patients avec des maladies chroniques qui n’ont plus de soins ; 270 000 maisons détruites ; 400 écoles et universités détruites ; 500 mosquées détruites ; 290 sites archéologiques détruits.

Le président Biden, tandis qu’il continue à soutenir militairement et politiquement le génocide qu’Israël est en train de commettre en Palestine, annonce dans le discours sur l’état de l’Union qu’il a ordonné aux Forces Armées états-uniennes de conduire une mission d’urgence pour installer un mole temporaire en Méditerranée, sur la côte de Gaza, qui puisse accueillir de grands navires transportant de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments et des refuges temporaires. « Les États-Unis -assure-t-il- conduisent les efforts internationaux pour apporter plus d’assistance humanitaire à Gaza ».