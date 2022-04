Dnes nemůžeme rozpoznat vojenskou strategii Ruska, protože nemáme přesné údaje o operacích v terénu. Informace má jen v ruské velitelství a velitelství NATO. To, co šíří západní média a ukrajinská vláda, je vědomě nepravdivé a údaje ruské, doněcké a luhanské armády nelze ověřit. Jediné, co lze říci s jistotou, je, že boje se zatím omezují na ukrajinské území a konflikt se týká Ruska a USA, Ukrajiny spíše jen okrajově.

A co měl prezident Vladimir Putin na mysli, když ukrajinské orgány nazval „bandou narkomanů a neonacistů“?. Pokusím se vysvětlit, že tato šokující slova, jsou podložena fakty.

Šíření demokracie

Vláda Viktora Janukovyče (2010 - 2014) se snažila udržet Ukrajinu ve středu mezi jejím ruským sousedem a americkými zájmy. Jak však řekl prezident Bush mladší: „Kdo není s námi, je proti nám“. Proto ho Západ považoval za proruského. Během „revoluce“ na Majdanu svrhly Spojené státy pod vedením náměstkyně ministra zahraničních věcí Victorie Nulandové řádně zvolenou vládu. Moc přešla v přechodném období do rukou profesionálních výtržníků. Rozsah korupce Janukovyčova týmu byl odhalen, ale západní loutky v Kyjevě se rozhodly vydělat ještě více peněz.

3. dubna se jeden z poradců amerického ministra zahraničních věcí Johna Kerryho, podvodník David Archer a jeho pomocník, drogově závislý Hunter Biden, syn Obamova viceprezidenta Joea Bidena, setkali s miliardářem Stephenem Schwartmanem, šéfem investičního fondu Blackstone na břehu jezera Como, v klubu Ambrosetti.

David Archer byl členem představenstva Burisma Holdings, jedné z předních ukrajinských plynárenských společností, jejíž majitele vyšetřovali FBI a MI5. Policie USA a Spojeného království je přesvědčena, že majitel holdingu, oligarcha Mykola Zločevskij, který byl za Janukovyčovy vlády ministrem přírodních zdrojů, nezákonně vydával licence svým ropným a plynárenským společnostem. Archer dostával za tuto službu přes nastrčenou osobu 80 000 dolarů měsíčně. Na webové stránce společnosti byla zveřejněna jeho fotografie v Bílém domě s viceprezidentem Bidenem.

Dělení kořisti

Joe Biden a jeho poradci Jake Sullivan a Anthony Blinken přijeli do Kyjeva. Slíbili pučistickému režimu všestrannou pomoc včetně zorganizování voleb tak, aby působily důvěryhodně. Doněcká a Luhanská oblast však mezitím odmítly prozatímní vládu, v níž bylo pět nacistických ministrů, a po referendu vyhlásily nezávislost. Následující den, 12. května 2014, byl členem představenstva Burisma Holding jmenován i syn viceprezidenta Bidena Hunter. K Davidu Archerovi a Hunteru Bidenovi později přidali ještě Christophera Heinze, zetě ministra zahraničních věcí Johna Kerryho .

Ve druhé polovině roku 2014 zaplatila Burisma na příkaz Davida Archetta a Huntera Bidena ukrajinskému generálnímu prokurátorovi Porošenkova režimu úplatek ve výši 7 milionů dolarů, aby vytvořil právní podvrhy a uzavřel kriminální případ proti společnosti a jejímu oligarchovi. Na nahrávce telefonátu je slyšet, jak prezident Petro Porošenko říká svému protektoru viceprezidentu Bidenovi, že „případ je uzavřen“. USA tak bez skrupulí využily služeb bývalého ministra "proruského" prezidenta Janukovyče. Následně byl zkorumpovaný generální prokurátor odvolán. Parlamentní hlasování iniciovaly USA, EU, MMF a Světová banka, které sice rovněž chtěly zachránit oligarchu a bývalou premiérku Julii Tymošenkovou - ale ne za tak vysokou cenu.

Čtěte ZDE: Nová fakta o masakru v Oděse: Požár byl pouhou kamufláží. Zločin se Kyjev snažil zamaskovat. Místo oslav konce 2. světové války probíhá již naplno válka občanská

Přichází Zelenský

O všech těchto událostech široce informoval ukrajinský i světový tisk. Podle listu Wall Street Journal například americký ministr energetiky Rick Perry tvrdě tlačil na nového prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vyhodil ředitele státní plynárenské společnosti Naftogaz, a nahradil jej jinými lidmi včetně Amose Hochsteina.

Ve snaze skandalizovat éru předchozího prezidenta Porošenka se odhalilo velké množství korupčních případů ukrajinských a amerických představitelů. Jenže v důsledku toho se ze země stáhly desítky miliard dolarů a životní úroveň ukrajinského obyvatelstva se ještě více zhroutila. Všechno to dělaly nastrčené figurky, které sice neměly žádné zkušenosti v plynárenském sektoru, ale společné mají to, že se všechny scházely na vyhlášených narkomanských večírcích Huntera Bidena.

Spotřebitelská cena plynu se za poslední rok zvýšila desetinásobně. Samozřejmě, poptávka převyšuje nabídku, ale to nemůže vysvětlit takový skok. Ceny dlouhodobých smluv jsou ve skutečnosti jen mírně vyšší než v minulosti, dramaticky však narostly ceny krátkodobých smluv. Rozdíl lze vysvětlit jen spekulacemi. Prvními spekulanty byli právě Blackstone a přátelé prezidenta Joea Bidena, neboť věděli o hrozící krizi v jedné z producentských zemí.

Je snadné pochopit, proč západní tisk bagatelizoval případ Huntera Bidena, protože jeho otec, nyní prezident Spojených států, v něm vězí až po uši. A probíhající vojenské operace na Ukrajině způsobují další růst cen plynu a "kupodivu" opět ve prospěch přátel amerického prezidenta a na úkor Evropanů.

Gang, o němž se na Západě mlčí

Již v roce 2007 zorganizovala CIA v ukrajinském Ternopolu kongres, na kterém se setkali evropští neonacisté a protiruští džihádisté z Blízkého východu. Předsedali mu ukrajinský nacista Dmytro Jaroš a formálně i čečenský emír Doku Umarov, který se však fyzicky nemohl zúčastnit, protože je na něj vydán zatykač Interpolu. Neonacisté a džihádisté poté společně bojovali za vytvoření Islámského emirátu Ičkeria na území Čečenské republiky.

V roce 2013 vycvičilo NATO v Polsku stejné bojovníky Dmytra Jaroše na pouliční boje. Byli použiti během ozbrojeného puče na Ukrajině pod vedením Viktorie Nulandové. Většina novinářů si na Majdanu samozřejmě všimla „znepokojující přítomnosti“ těchto nacistů, ale západní představitelé, kteří přijeli Majdan podpořit, si naopak kupodivu ničeho „nevšimli“ - a tak už mlčel i "svobodný" tisk.

V následujících měsících přítomnost pěti nacistických ministrů v přechodné vládě vyvolala referenda o nezávislosti v Doněcké a Luhanské oblasti. Prezident Petro Porošenko na radu Huntera Bidena a dalších amerických přátel začlenil nacistické prapory do pravidelných vojenských jednotek a rozmístil je na hranicích Doněcké a Luhanské lidové republiky. Tyto skupiny financoval místní mafiánský kmotr Igor Kolomojský. Byl sice předsedou židovské komunity na Ukrajině, ale to mu nebránilo v tom, aby tyto zločince využíval pro své vlastní cíle. Když se však Kolomojský pokusil svými penězi a hrozbami ovládnout evropské židovské organizace, ty ho odmítly.

Boj mezi dvěma hlavní oligarchy tak vyvrcholil: Igor Kolomojskij, kromě jiného majitel jedné z hlavních televizí, vytvořil nového politika z hlavního představitele známého z televizního seriálu Sluha lidu - a zainvestoval předvolební kampaň.

Šílené teorie ukrajinských nacistů

Když byl Zelenskyj zvolen prezidentem (a Deep State na čele s Joe Bidenem se vrátil do Bílého domu), převzala jeho administrativa všechny šílené nápady nacistických ideologů, kteří stáli u puče na Majdanu. A začal dokonce stavět pomníky Stepanu Banderovi, vůdci ukrajinských nacistů, který během druhé světové války bojoval na straně Hitlera.

Podpořil dokonce patafyzickou teorii, že ukrajinské obyvatelstvo je rozděleno na dvě části, z nichž jedna patří ke Skandinávcům a Germánům a druhá ke Slovanům, přičemž jen ti první jsou praví Ukrajinci a ti druzí jsou Rusové, tedy podlidé. Potom podepsal „zákon o původních obyvatelích“, který zbavuje Ukrajince slovanského původu jejich práv a základních občanských svobod (tento zákon už nestačil být přijat parlamentem).

Čtěte ZDE: Za vším hledej peníze: Kdo je ukrajinský oligarcha Kolomojskyj a jeho soukromá armáda zabijáků? Syna amerického viceprezidenta Bidena má ve správní radě...

Genocida zastavená dva dny před spuštěním

Sedm let neonacistické formace nemilosrdně terorizovaly obyvatele Donbasu. Německo a Francie, garanti dohod z Minska, k tomu "uctivě" mlčely. Také jinak tolik "pokroková" Organizace spojených národů nad tím zavírala oči. Za sedm let se proto řady významných ukrajinských nacistů rozrostly. Jejich počet se zvýšil z několika stovek na několik tisíc.

Na žádost Victorie Nulandové Zelenskyj jmenoval Dmytra Jaroše zvláštním poradcem vrchního velitele ozbrojených sil. Jaroš okamžitě vytvořil dva prapory neonacistů a několik jednotek pro boj ve městě. Na začátku února 2022 během Mnichovské bezpečnostní konference připravil a málem i spustil (podle dokumentů získaných ruskou armádou zbývaly dva dny) rozsáhlou ofenzívu proti donbaským republikám. Právě to vyvolalo okamžitou ruskou vojenskou reakci.

3. března byl nacistický prapor Aidar poražen ruskou armádou. Prezident Zelenskij pak jmenoval svého velitele gubernátorem Oděsy a pověřil ho, aby zabránil propojení ruských vojsk z Krymu s vojskem umístěným v Podněstří. Všechny tyto skutečnosti jsou nepopiratelné. Reakci Ruska lze možná mnohými považovat za nepřiměřenou nebo nevhodnou, ale v žádném případě ne za neoprávněnou. Je to dáno i tím, že Západ si (záměrně) vůbec neuvědomuje, proč je Rusko na (neo)nacisty tak citlivé.

Rusové si pamatují, Západ (a Češi) ne?

Druhá světová válka se na Západě a na Východě prožívala jinak. V západní Evropě byl nacismus diktaturou zaměřenou na menšiny, Cikány a Židy, kteří byli pronásledováni a po milionech vyhlazováni v koncentračních táborech.

Pro východní Evropu měl Hitler plán úplně jiný. Jeho cílem bylo uvolnit "životní prostor" pro Němce vyhubením slovanského obyvatelstva. Tábory tady nebyly zapotřebí. Měl přijít holocoust na druhou. Vyhlazeni měli být všichni. Kromě pár miliónů "zručnějších otroků", jako třeba Češi, kteříi měli být přemístěni kamsi do Kazachstánu.

Jen v SSSR zahynulo v boji s německými nacisty 27 milionů lidí. A moderní Rusko si na rozdíl od Západu zachovalo v paměti všechno, co se týká Velké vlastenecké války proti nacismu. Je nepřijatelné a nemyslitelné, aby se v Rusku nosily hákové kříže a přijímaly rasové zákony, nyní na Západě (jen obrácené naruby) opět populární.

Rusové jednají, aniž by čekali, až se tyto zákony znovu uplatní proti nim.