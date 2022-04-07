في ضوء الدعاية التي تواصل السلطات الأوكرانية نشرها، نود أن نوجه انتباهكم إلى المعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي بشأن الاستفزازات التالية التي تُعدها كييف.

لقد أكملت السلطات الأوكرانية استعداداتها لاستفزازات يشارك فيها السكان المدنيون، ولا سيما في مدينتي كونوتوب وتروستيانيتس في منطقة سومي، وكذلك في بوروديانكا وكاتيوزانكا في منطقة كييف.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد نظام كييف مشهدا مفبركا استفزازيا آخر ينطوي على مقتل مدنيين، يزعم أنه ناجم عن أعمال قامت بها القوات المسلحة الروسية. وتحقيقا لهذه الغاية، قصف القوميون الأوكرانيون قرية ديرغاتشي في منطقة خاركيف، وبعد ذلك قاموا بتصوير المباني المدمرة و ”العديد من القتلى المدنيين“ – لتعميم ذلك على وسائل الإعلام الغربية. وشارك ممثلو وكالات الأنباء الغربية في التحضير لهذا الاستفزاز في حين كفل التحكمَ العام في سير العمليات جنود المركز الثاني والسبعين للمعلومات والعمليات النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وحصل جميع المدنيين الذين شاركوا في التمثيل والتصوير على مكافأة.

ونأمل أن يٌنظر بعناية في هذه المعلومات من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن وأن تساعدهم هذه المعلومات على تجنب التعرض للتلاعب والمعلومات المضللة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.