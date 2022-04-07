В свете пропаганды, которую продолжают вести украинские власти, хотели бы обратить Ваше внимание на предоставленную Министерством обороны Российской Федерации информацию о следующих провокациях, которые готовит Киев.

Украинские власти завершили подготовку провокаций с привлечением мирного населения, в частности в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.

Кроме того, киевский режим готовит очередную провокационную постановку с гибелью мирного населения якобы в результате действий российских Вооруженных сил. С этой целью украинские националисты обстреляли село Дергачи в Харьковской области, после чего сняли на видео разрушенные здания и «многочисленных погиб-ших мирных жителей» — для передачи западным СМИ. В подготовке этой провока-ции участвовали представители западных информационных агентств, а общий кон-троль над операциями обеспечивали военнослужащие 72-го Центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Все гражданские участники постановки и съемок получили вознаграждение.

Надеемся, что все члены Совета Безопасности внимательно отнесутся к этой информации и что она поможет им не стать объектом манипуляций и дезинформации в отношении российской специальной военной операции на Украине.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.