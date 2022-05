O governo russo desclassificou documentos relativos aos julgamentos de banderistas no fim da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra Mundial).

Esses documentos atestam atrozes crimes de guerra cometidos pelos banderistas contra civis ucranianos, em 1944 e 1945, durante a retirada dos nazis face ao avanço dos Soviéticos. Um documento do ministério de Alfred Rosenberg consagrado aos territórios do Leste ocupados pelo IIIº Reich atesta um plano de aniquilação completa do Donbass e da sua população pelas forças banderistas e nazis.

Eles podem ser consultados com uma VPN no “site” Power in the Truth .

Esses acontecimentos foram ignorados na actual Ucrânia. Com efeito, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os banderistas e os nazis do Bloco Anti-bolchevique de Nações (ABN) pacientemente reescreveram a história do seu país. Completamente fora da realidade, a sua versão tornou-se a vulgata actual dos Ucranianos.