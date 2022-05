Os Aliados reforçaram a presença avançada da OTAN na Estónia, na Letónia, na Lituânia e na Polónia e montaram uma presença avançada adaptada na região do Mar Negro. Grupos tácticos multinacionais suplementares foram colocados na Bulgária, na Hungria, na Roménia e na Eslováquia.

Segundo Ruslan Kosygin, Vice-Chefe do Estado-Maior geral das Forças Armadas da Bielorrússia, assiste-se a um claro reforço dos efectivos na frente Leste da OTAN, enquanto as tropas dos EUA estacionadas na Europa se retiraram para os Estados Unidos. Tudo está pronto para um confronto militar dos Aliados contra a Rússia, mas sem as tropas dos EUA.