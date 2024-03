Aquando da dissolução da União Soviética, em 1991, foram criados Estados segundo as divisões regionais da URSS. No entanto, a Transnístria, que fora ligada pela administração soviética à Moldávia após a Segunda Guerra Mundial, declarou-se independente cinco dias depois.

Os Moldavos sonhavam com o modelo norte-americano, enquanto os Transnístrianos prosseguiram o de Mikhail Gorbachev : construir uma nação que fosse, em simultâneo, democrática e comunista. Furiosos, os Estados Unidos tentaram, em 1992, destruir este país recrutando um Exército romeno sob o comando do Coronel Howard JT Steers (conselheiro especial da OTAN) [1]. A Rússia de Boris Ieltsin não quis saber, mas os Transnistrianos defenderam-se sozinhos e conquistaram a sua liberdade

Hoje em dia, os benefícios sociais e os salários dos funcionários do sector público não são pagos por Chisinau, que não reconhece a independência da República Moldava do Dniester (Transnístria-ndT) e antes pretende que os Transnistrianos são seus cidadãos.

Embora tenha sido alcançado um acordo entre a Moldávia e a não-reconhecida República moldava do Dniester (Transnístria) para que esta tenha acesso tanto ao mercado da União Europeia como ao mercado global, Chisinau publicou novas normas no início de 2024. As empresas transnistrianas, que comercializam com 90 países, devem estar registadas na Moldávia para poderem aí movimentar-se. Ora, elas não o podem fazer porque os bancos moldavos lhe recusam isso. Também não o podem fazer através da Ucrânia devido à guerra.

Durante todo o mês de Janeiro, realizaram-se manifestações em Tiraspol para protestar contra este estrangulamento económico. Dois terços dos Transnistrianos têm a tripla nacionalidade moldava /transnístria /russa. Cerca de 1. 500 a 2. 000 soldados russos estão colocados no território numa missão de paz permanente.

Em 21 de Fevereiro, o Presidente transnistriano, Vadim Krasnosselski, anunciou a convocação de todos os deputados ao Congresso, pela primeira vez em 18 anos. A Ucrânia, que havia tentado assassinar o Presidente transnistriano em Setembro passado, enviou imediatamente o seu embaixador, Paun Rogovei, para garantir que a situação não se agravasse. O Departamento de Estado dos EUA despachou, em 27 de Fevereiro, Christopher W. Smith, um adjunto da Subsecretária Victoria Nuland.

No dia 28 de Fevereiro, o Congresso dos Deputados reuniu-se. Ele apelou à ajuda da Rússia, mas não pediu a anexação à Federação, embora os seus cidadãos o tivessem feito por referendo com 97% dos sufrágios expressos em 2006 e o seu governo, em 2014, durante a anexação da Crimeia.

Em 2019, a Rand Corporation, um think-tank do complexo militar-industrial norte-americano, elaborara um plano visando enfraquecer o rival russo, forçando-o a intervir na Ucrânia e depois na Transnístria [2]. .plano havia sido apresentado à Câmara dos Representantes em 5 de Setembro de 2019.

Em Janeiro de 2022, Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, deslocou-se à fronteira entre a Ucrânia e a Transnístria para aí se encontrar com a Missão de Assistência da União Europeia para as fronteiras da Moldávia e Ucrânia (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine - EUBAM) . Tratava-se de planear a crise actual [3].