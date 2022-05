O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu o levantamento imediato do embargo ocidental contra os fertilizantes russos. Com efeito, a Rússia é o maior produtor de fertilizantes do mundo. A penúria na matéria faz-se já sentir na agricultura mundial. Se continuar, ela provocará uma queda drástica da produção alimentar e rapidamente fome em muitos países, nomeadamente em África.

O Wall Street Journal indicou, em 16 de Maio, que o levantamento deste embargo poderá ser negociado em troca da autorização de exportação de cereais da Ucrânia via portos do Mar de Azov e do Mar Negro. Mas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, explicou que se a Rússia autorizasse navios comerciais a cruzar a zona de guerra, isso não resolveria o problema porque o Exército ucraniano e os Ocidentais instalaram muitas minas navais para prevenir um desembarque russo. A navegação tornou-se aí extremamente perigosa.