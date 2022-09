O Presidente Vladimir Putin anunciou ao Secretário-Geral das Nações Unidas e reiterou perante o Conselho de Chefes de Estado e de Governo da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) que oferecia as 300. 000 toneladas de fertilizantes bloqueadas nos portos da U.E. aos países em vias de desenvolvimento.

A Rússia também está pronta para assegurar, ela própria, os envios marítimos.

Os fertilizantes são indispensáveis às culturas, especialmente os fertilizantes fosfatados para solos pobres. Os fertilizantes nitrogenados são fabricados a partir do gaz. A Rússia é o segundo maior exportador de fertilizantes depois da China. Só os Estados ricos dispõem de meios para os comprar, os países em vias de desenvolvimento geralmente não os podem comprar, daí a sua fraca produção agrícola e os seus problemas alimentares.

Segundo as Nações Unidas, as perturbações do mercado global de fertilizantes, após as sanções ocidentais contra a Rússia, vão automaticamente provocar em dezoito meses uma baixa considerável na produção agrícola. O Secretário-Geral, António Guterres, alerta, desde o fim de Agosto, para uma « ameaça de fome ». A questão dos fornecimentos de cereais cultivados na Ucrânia é, pois, muito secundária.