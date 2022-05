A Administração Biden estuda a maneira de forçar as multinacionais que comercializam hidrocarbonetos a não comprar a produção russa senão muito abaixo dos preços de mercado.

Tratar-se-á, uma vez a Rússia excluída da Organização Mundial do Comércio (OMC), de formar um duplo mercado. O primeiro será regido pela lei da oferta e da procura. Logo, o seu preço variará. Actualmente, ele está em torno de US$ 100 dólares o barril. O segundo será baseada nos custos de exploração. Será, então, de cerca de US$ 40 o barril para os Russos.