I ein tale til den nye avgangsklassen av West Point Academy-offiserar den 21. mai 2022, presenterte sjefen for Joint Chiefs of Staff, general Mark A. Milley, eit nytt bilde av USAs væpna styrkar.

Ifølge han spelar USA sin militære dominans på siste vers. USA sitt militære er ikkje førebudd på den nye typen krigføring som vi no ser i Ukraina, og snart vil få sjå i Taiwan. Det hastar med å tilpasse seg nye fiendar i høgintensive krigar. Frå no av vil blodtapa til USA bli like tunge som dei dei hadde under dei to Verdskrigane.