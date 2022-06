Falando perante a nova classe de oficiais em West Point, em 21 de Maio de 2022, o Chefe do Comité do Estado-Maior Conjunto dos EUA, o General Mark A. Milley, esboçou uma nova imagem das Forças Armadas dos EUA.

Segundo ele, o predomínio militar dos Estados Unidos está a chegar ao fim. As Forças Armadas dos EUA não estão preparadas para as novas formas de guerra como se vê na Ucrânia e se prepara em Taiwan. É urgente a adaptação a novos inimigos em guerras de alta intensidade. A partir de agora, tal como durante as duas Guerras Mundiais, os conflitos irão custar o pesado preço de sangue aos Estados Unidos,

