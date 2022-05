El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, general Mark A. Milley, estimó que ‎en Ucrania está quedando demostrado que las fuerzas armadas de Estados Unidos no están ‎preparadas para las nuevas formas de guerra. ‎

Al dirigirse a la nueva promoción de oficiales graduados de la academia de West Point, el ‎‎21 de mayo de 2022, el general Milley observó que los ejércitos de Estados Unidos no están ‎hechos para las nuevas formas de guerra, como las que ya pueden verse en Ucrania y las que ‎se preparan alrededor de Taiwán.‎

Resaltó después que las fuerzas armadas estadounidenses tienen que adaptarse ‎urgentemente para enfrentar nuevos enemigos en guerras de alta intensidad y que, en ‎lo adelante, el precio en sangre será elevado para Estados Unidos, como durante las dos ‎guerras mundiales. ‎

‎

«West Point Graduates Are What Is Inherent in the U.S. Military, Milley Says», Terri Moon Cronk, DoD News, 21 de ‎mayo de 2022.