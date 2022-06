In zijn toespraak tot de nieuwe klas officieren op West Point op 21 mei 2022 schetste de voorzitter van de US Joint Chiefs of Staff, generaal Mark A. Milley, een nieuw beeld van het Amerikaanse leger.

Volgens hem komt er een einde aan de militaire dominantie van de VS. Het Amerikaanse leger is niet voorbereid op de nieuwe vormen van oorlogsvoering zoals die in Oekraïne te zien zijn en in Taiwan worden voorbereid. Er is dringend behoefte aan aanpassing aan nieuwe vijanden in oorlogen met een hoge intensiteit. Van nu af aan zal de bloedprijs voor de Verenigde Staten weer hoog worden, zoals in de twee wereldoorlogen.