Il 21 maggio 2022, intervenendo alla cerimonia di promozione degli ufficiali di West Point, il presidente del Comitato dei capi di stato-maggiore USA, generale Mark A. Milley, ha delineato una nuova immagine delle forze armate statunitensi.

Secondo Milley, il predominio militare degli Stati Uniti volge al termine. Le forze armate USA non sono attrezzate per le nuove forme di guerra, come quella in corso in Ucraina e quella in preparazione a Taiwan. È urgente che si adeguino per affrontare nuovi nemici in guerre ad alta intensità. Il prezzo di sangue sarà pesante per gli Stati Uniti, come fu nelle due guerre mondiali.