Israel parece haber modificado sus cazabombarderos F-35 y ahora tendría la posibilidad de ‎bombardear Irán. ‎

La autonomía de vuelo original del F-35 es de 1 400 kilómetros pero las modificaciones ‎aportadas en Israel a esos aviones estadounidenses pudieran haberla ampliado en ‎‎400 kilómetros, lo cual situaría la República Islámica de Irán dentro de su nuevo radio de acción. ‎

Hasta ahora, la necesidad de realizar obligatoriamente un reabastecimiento de combustible ‎en vuelo había obligado Israel a descartar toda posibilidad de planear operaciones aéreas de ‎ataque contra Irán. ‎

En 2008, Israel había resuelto el problema pagando al gobierno del entonces presidente ‎de Georgia, Mijaíl Saakashvili, para poder utilizar sus aeropuertos pero aquellos aeropuertos ‎georgianos –y los aviones israelíes allí despegados– fueron destruidos por Rusia desde el primer ‎día de la guerra en Osetia del Sur. ‎

