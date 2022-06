Israël aurait modifié ses F-35, dont la capacité d’autonomie est de 1 400 kilomètres, pour qu’ils puissent bombarder l’Iran, situé 400 kilomètres plus loin.

Toutes les opérations aériennes israéliennes en Iran ont dû être abandonnées jusqu’à ce jour en raison de l’obligation de réapprovisionnent en vol. Une solution avait été trouvée en 2008 avec la location d’aéroports en Géorgie, mais ils avaient été détruits dès le premier jour de la guerre d’Ossétie-du-Sud.

