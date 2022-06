اسرائیل توانسته هواپیمای اف-۳۵ خود را تغییر دهد . این هواپیما تا ۱۴۰۰ کیلومتر استقلال دارد ، و می تواند ایران را بمباران کند ، حتا از فاصله ی ۴۰۰ کیلومتری.

تمام عملیات هوایی اسرائیل در ایران تا کنون متوقف شده بودند ، زیر سوخت گیری به کندی انجام می گردید . اما راه حل جدید در سال ۲۰۰۸ با کمک اجاره ی فرودگاه گرجستان یافت شد ، هرچند این هواپیما ها در جنگ ( اوستیای جنوبی ) نابود شده بودند .

