Há vários meses atrás, a imprensa norte-americana garantiu que a Rússia havia comprado drones ao Irão (Irã-br). O que a Rússia e o Irão imediatamente haviam desmentido. Agora, ela afirma que a Rússia compra obuses à Coreia do Norte, suscitando novos desmentidos.

Estas alegações têm por objectivo fazer crer, ao mesmo tempo, tanto na incapacidade da indústria de armamento russa, como no isolamento de Moscovo (Moscou-br). Assim, ela seria forçada a aprovisionar-se junto de « Estados párias » (segundo a nomenclatura norte-americana).

Até ao momento, nenhum dado leva a pensar que essas duas imputações se baseiem seja no que for.

Da mesma forma, a imprensa norte-americana interpretara o decreto do Presidente Putin prevendo recrutar 137. 000 homens como a prova de uma cruel falta de pessoal. Azar ! Tratava-se com efeito de prever a incorporação das Forças Armadas do Donbass quando esta aderisse à Federação da Rússia.

É, no entanto, exacto que a Rússia atrasou a entrega de armas que lhe foram encomendadas por alguns países estrangeiros, dando a prioridade às suas Forças Armadas.