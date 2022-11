A Federação da Rússia enviou uma longa carta aos 195 Estados membros das Nações Unidas descrevendo as suas dificuldades para obter vistos para os seus diplomatas na ONU.

Ela sublinha que Washington já não esconde a vontade de limitar o número de diplomatas russos presentes na Assembleia Geral e nas diferentes comissões. Ela denuncia violações do Acordo de sede, ou seja, as obrigações assumidas pelos Estados Unidos para abrigar a sede da ONU. Por fim, ela refere-se à Resolução 76/122, adoptada pela Assembleia Geral, em 6 de dezembro de 2021, que chamava já Washington às suas obrigações.

Esta carta, muito invulgar na sua forma, aparece quando os Estados Unidos multiplicam os contactos tendo em vista levar a Assembleia Geral a votar uma reforma da Carta da ONU que permitisse a exclusão da Rússia da organização. Antecipando o pior, Moscovo (Moscou-br), por seu lado, planeia criar uma outra estrutura para além da ONU a fim de resolver os diferendos internacionais em conformidade com o Direito Internacional, na linha daquilo que o Czar Nicolau II havia feito com as Conferências de Haia.