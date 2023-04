Comme suite à nos lettres relatives aux atteintes commises par les responsables de certains États Membres de l’ONU à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne et d’ordre de mon gouvernement, je vous informe de ce qui suit :

Le 31 mars 2023, des parlementaires français se sont introduits illégalement sur le territoire syrien dans le nord-est du pays, y sont restés pendant trois jours et se sont entretenus avec des représentants et dirigeants de la soi-disant Administration autonome et de la milice séparatiste des Forces démocratiques syriennes. Cette délégation constituée de parlementaires appartenant à divers courants politiques français était dirigée par Pierre Laurent, Vice-Président du Sénat français et membre du Parti communiste, et comprenait Laurence Cohen, sénatrice et membre du Parti communiste et Marie Pochon, députée à l’Assemblée nationale et membre du Parti Europe Écologie-les Verts.

Cette entrée illégale en territoire syrien sans l’aval du Gouvernement syrien et la tenue de réunions avec des représentants et dirigeants d’entités séparatistes représentent une violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies et une violation qualifiée des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Syrie, dans lesquelles le Conseil souligne la nécessité de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’unité et intégrité territoriale du pays.

La République arabe syrienne condamne fermement ces pratiques irresponsables et les tentatives de conférer une sorte de reconnaissance ou de légitimité à des milices séparatistes et aux organes qui leur sont affilés, qui constituent une ingérence flagrante dans ses affaires intérieures. Elle se déclare résolue à étendre la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire et d’exercer son droit et son devoir de défendre sa souveraineté par tous les moyens que lui garantit le droit international.

La Syrie demande au Secrétaire général et au Conseil de sécurité d’assumer leurs responsabilités et de condamner ces violations ainsi que l’appui apporté par certains pays aux milices séparatistes et aux organes qui leur sont affiliés et de s’employer à y mettre un terme.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité.