« Une équipe de saboteurs a utilisé la Pologne comme base opérationnelle pour faire sauter les gazoducs Nord Stream qui transportaient du gaz de la Russie en Allemagne à travers la mer Baltique » : c’est ce qu’a établi une enquête officielle allemande, rapportée par The Wall Street Journal. Les enquêteurs allemands ont reconstruit la route en mer Baltique du yacht Andromeda, provenant de Pologne, à bord duquel ils ont trouvé des traces de HMX, un explosif militaire pour la démolition d’infrastructures sous-marines. Ainsi s’ajoute un nouveau chapitre explosif à l’enquête du journaliste états-unien Seymour Hersh Comment l’Amérique a démoli la gazoduc Nord Stream. Tout est désormais prouvé. En décembre 2021, un groupe de travail —composé d’officiers de la CIA, de l’état-major et du département d’État— est convoqué à la Maison-Blanche avec la mission de saboter Nord Stream. En juin 2022, pendant l’exercice de l’Otan Baltops, des patrouilleurs états-uniens et norvégiens, opérant à partir du yacht Andromeda envoyé de Pologne, placent les charges sous-marines. Trois mois plus tard, le 26 septembre 2022, un avion P8 de la Marine norvégienne largue une bouée sonar, dont le signal fait exploser les charges.

Le Wall Street Journal le définit comme « un des plus grands actes de sabotage en Europe depuis la Seconde guerre mondiale ». C’est un acte de guerre accompli par trois membres de l’Allliance atlantique -États-Unis, Norvège et Pologne- contre l’Allemagne, membre de l’Otan, pour empêcher l’Union européenne d’importer du gaz russe à bas coût. Le secrétaire d’État Anthony Blinken a qualifié le blocage du Nord Stream d’« opportunité extraordinaire pour éliminer une fois pour toutes la dépendance de l’Europe de l’énergie russe, une énorme opportunité stratégique pour les années à venir » et a souligné que « les États-Unis sont devenus le principal fournisseur de gaz naturel liquéfié à l’Europe ». GNL, évidement, beaucoup plus cher que le gaz russe. Maintenant arrivent à la conquête du marché énergétique européen Exxon, Chevron et d’autres compagnies US qui « ont enregistré des profits record grâce à la flambée des prix du pétrole ». À cause du prix croissant de l’énergie —écrit le Wall Street Journal— « l’Eurozone glisse vers la récession, parce que l’inflation fait chuter la consommation, et l’Europe est bloquée par l’équivalent économique d’un long Covid ».

Dans cette Union européenne a commencé « le plus grand déploiement de forces aériennes dans l’histoire de l’OTAN » avec l’exercice Air Defender qui se déroule en Allemagne sous commandement des USA.

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo du vendredi 16 juin à 20h30 sur la télévision italienne Byoblu.