Selon L’Orient-Le Jour, les États-Unis ont négocié avec la Syrie en février-mars à Oman.

Le président Bachar el-Assad s’était rendu à Oman, le 23 février.

Les négociations ont échoué, Washington refusant de retirer ses troupes qui occupent le Nord-Est du pays.

Les États-Unis justifient de leur présence en Syrie par le fait qu’ils combattent Daesh, ce dont les Syriens seraient incapables. Or, les armées syriennes et russes sont les seules à avoir repoussé victorieusement Daesh, tandis que les armées US se contentaient de le contenir dans le « sunnistan » qui lui avait été alloué par le Pentagone (plan Robin Wright). Quant au cinquième calife de Daesh, Abu al-Hussein al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, il a été éliminé le 30 avril par la Turquie et non pas les forces US.