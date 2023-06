Les 19 et 20 juin 2023, des colons israéliens de Cisjordanie ont incendié des champs et des maisons, caillassé des voitures voitures et vandalisé des magasins palestiniens le long de la route 60.

Deux Palestiniens, membres du Hamas, ont pris pour cible des colons israéliens dans une station-service, faisant quatre morts et quatre blessés. L’un des assaillants a été tué par un Israélien, un autre a été abattu par l’armée israélienne quelques heures plus tard.

400 colons israéliens ont alors investi le village palestinien de Turmus Aya, le 21 juin, brûlant une trentaine de maisons et une soixantaine de voitures.

Le 26 février, d’autres colons avaient, en présence de l’armée israélienne, détruit le village de Huwara, également situé sur la route 60, faisant 400 blessés et un mort. Ce pogrom arabophobe avait été encouragé par les déclarations des actuels ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben- Gvir, tous deux partisans de la suprématie juive. Une polémique avait opposé Washington et Tel-Aviv à l’issue de laquelle le gouvernement de coalition israélien avait pris l’engagement que cela ne se reproduirait pas.