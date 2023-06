Am 19. und 20. Juni 2023 brannten israelische Siedler im Westjordanland Felder und Häuser nieder, bewarfen Autos mit Steinen und verwüsteten palästinensische Geschäfte entlang der Straße 60.

Zwei palästinensische Hamas-Mitglieder griffen israelische Siedler an einer Tankstelle an, töteten vier und verwundeten vier. Einer der Angreifer wurde von einem Israeli getötet, ein weiterer wurde wenige Stunden später von der israelischen Armee erschossen.

400 israelische Siedler besetzten dann am 21. Juni das palästinensische Dorf Turmus Aya und brannten dreißig Häuser und sechzig Autos nieder.

Am 26. Februar zerstörten andere Siedler im Beisein der israelischen Armee das Dorf Huwara, das ebenfalls an der Straße 60 liegt, wobei 400 Menschen verletzt und einer getötet wurde. Dieses araber-feindliche Pogrom wurde durch die Äußerungen des derzeitigen Finanzministers Bezalel Smotrich und des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, gefördert, die beide die jüdische Vorherrschaft unterstützten. Washington und Tel Aviv standen sich in einer Kontroverse einander gegenüber, an deren Ende sich die israelische Koalitionsregierung verpflichtet hatte, dass sich so etwas nicht wiederholen würde.