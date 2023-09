Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fondi diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d'informazione è accessibile solo su abbonamento:

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Vertice dei BRICS

AMERICHE

• Il Canada si prepara al ritorno di Donald Trump

• Le turbe mentali di Joe Biden si moltiplicano

• Progressi nelle inchieste sulla corruzione di Joe Biden

• Come gli statunitensi giudicano il sistema politico americano

• Spettacolare aumento dei suicidi tra gli ex combattenti Usa

• Gli Usa accolgono 200 mila ucraini per altri 18 mesi

• L’amministrazione Biden contro i Proud Boys

• Ci sarà un processo per gli attentati dell’11 Settembre?

• L’opinione pubblica statunitense contraria alla guerra in Ucraina

• Elezioni presidenziali in Guatemala

• Prima tornata delle elezioni presidenziali in Ecuador

EUROPA

• Francesco e la Russia

• Nicolas Sarkozy favorevole a una riconciliazione con la Russia

• La Martinica vota il riconoscimento del creolo

• La Spagna non avrà molto presto un governo

• Incidente a Cipro

• La Svizzera si schiera contro la Russia

• I Paesi Bassi e la Danimarca armano l’aeronautica militare ucraina

• Lo Spiegel e ZDF sulle orme dei sabotatori

• Olaf Scholz sconcertato dall’indifferenza di Vladimir Putin nei confronti delle «sanzioni» economiche contro la Russia

• Annalena Baerbock prende atto del fallimento delle «sanzioni» economiche contro la Russia

• Elezioni generali nei Paesi Bassi

• Referendum fuorviante in Polonia

• La Polonia ingiunge alla Bielorussa di espellere il Gruppo Wagner

• Vertice illiberale a Budapest

• L’Ungheria esige protezione contro la concorrenza agricola ucraina

• Viktor Orban avverte che non si potrà impunemente sabotare il Turkish Stream

• Kaja Kallas indebolita dalle rivelazioni sulle attività del marito

• Dimissioni del numero due della Commissione europea

• L’Unione europea forma i propri diplomatici

• La Russia contesta la versione della morte del generale Jean-Louis Georgelin

• Sanzioni russe contro i nemici dello Stato

• Uccisione dei dirigenti del Gruppo Wagner

AFRICA

• Dimissioni di Najla Mangoush in seguito all’incontro con l’omologo israeliano

• Operazione congiunta di Libia e Ciad contro i ribelli del Ciad

• L’Etiopia aderisce ai BRICS

• Colpo di Stato in Niger

• Colpo di Stato in Gabon

• In Sudan non si fermano i combattimenti

ASIA

• Divisioni nel governo Netanyahu

• La Francia s’impantana in Libano

• Notizie sull’opposizione siriana

• Washington tratta Riyad con i guanti

• L’Arabia Saudita aderisce ai BRICS

• Gli Emirati Arabi Uniti e l’India

• Petrolio iraniano bloccato negli Stati Uniti

• L’Iran condanna gli Stati Uniti a 330 milioni di dollari di danni e interessi per il fallito colpo di Stato del 1980

• L’Iran aderisce ai BRICS

• La giustizia iraniana persegue il cantante Mehdi Yarrahi

• L’Iran minaccia di rispondere agli attacchi israeliani

• Imran Khan finalmente libero!

• L’India fa atterrare un veicolo spaziale sulla Luna

• Il Bangladesh minacciato dalla Jamaat-e-Islami

• Rovesciamento politico in Tailandia

• In Cambogia trasmissione dinastica del potere

• Negoziati Cina-Usa

• Beijing spia Taiwan

• La Cina è in grado di rilevare i sottomarini nucleari

• Il Giappone inizia lo sversamento delle acque di Fukushima

OCEANIA

• L’Australia spiega l’Aukus

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Verso una Nato dell’Estremo Oriente

• 1.600 scienziati contro gli obiettivi della COP