Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Sommet des BRICS

AMÉRIQUES

• Le Canada se prépare à retour de Donald Trump

• Les troubles mentaux de Joe Biden se multiplient

• Avancée des enquêtes sur la corruption de Joe Biden

• Comment les États-uniens évaluent leur système politique

• Augmentation spectaculaire des suicides chez les anciens combattants US

• Les USA accueillent 200 000 Ukrainiens pour 18 mois

• L’administration Biden contre les Proud Boys

• Y aura-t-il ou non un procès pour les attentats du 11- Septembre ?

• L’opinion publique US contre la guerre en Ukraine

• Élection présidentielle au Guatemala

• Premier tour de l’élection présidentielle en Équateur

EUROPE

• François et la Russie

• Nicolas Sarkozy pour une réconciliation avec la Russie

• La Martinique vote la reconnaissance du créole

• Pas de gouvernement de si tôt en Espagne

• Incident à Chypre

• La Suisse prend parti contre la Russie

• Les Pays-Bas et le Danemark arment l’armée de l’Air ukrainienne

• Le Spiegel et la ZDF sur les pas des saboteurs

• Olaf Scholz déconcerté par l’indifférence de Vladimir Poutine aux sanctions occidentales

• Annalena Baerbock constate l’échec des « sanctions » économiques contre la Russie

• Élections générales aux Pays-Bas

• Référendum biaisé en Pologne

• La Pologne somme la Biélorussie d’expulser le Groupe Wagner

• Sommet illibéral à Budapest

• La Hongrie exige d’être protégée de la concurrence agricole ukrainienne

• Viktor Orbán prévient que l’on ne pourra pas saboter Turkish Stream sans provoquer de réactions

• Kaja Kallas fragilisée par des révélations sur les activités de son mari

• Démission du n°2 de la Commission européenne

• Formation de diplomates de l’Union européenne

• La Russie conteste la version de la mort du général Jean-Louis Georgelin

• Sanctions Russes contre les ennemis de l’État

• Assassinat des dirigeants du Groupe Wagner

AFRIQUE

• Démission de Najla Mangoush qui avait rencontré son homologue israélien

• Opération conjointe de la Libye et du Tchad contre les rebelles tchadiens

• L’Éthiopie adhère aux BRICS

• Coup d’État au Niger

• Coup d’État au Gabon

• Les combats continuent au Soudan

• Élection présidentielle controversée au Zimbabwe

ASIE

• Division au sein du gouvernement Netanyahu

• La France s’embourbe au Liban

• Des nouvelles de l’opposition syrienne

• Washington ménage Riyad

• L’Arabie saoudite adhère aux BRICS

• Les Émirats arabes unis et l’Inde

• Du pétrole iranien bloqué aux USA

• L’Iran condamne les États-Unis à 330 millions de dollars de dommages et intérêts pour le coup d’État manqué de 1980

• L’Iran adhère aux BRICS

• La justice iranienne poursuit le chanteur Mehdi Yarrahi

• L’Iran menace de riposter aux attaques israéliennes

• Imran Khan enfin libre !

• L’Inde envoie un engin sur la Lune

• Le Bangladesh menacé par la Jamaat-e-Islami

• Renversement politique en Thaïlande

• Transmission dynastique du pouvoir au Cambodge

• Négociation Chine-USA

• Beijing espionne Taïwan

• La Chine est capable de détecter les sous-marins nucléaires

• Le Japon commence le déversement des eaux de Fukushima

OCÉANIE

• L’Australie explique l’AUKUS

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Vers une Otan de l’Extrême-Orient

• 1 600 scientifiques contre les objectifs de la COP