Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur über Abonnement erhältlich. Abonnenten erhalten eine Mail, mit der sie den Newsletter in pdf-Format herunterladen können.

LEITARTIKEL

• BRICS-Gipfel

AMERIKA

• Kanada bereitet sich auf die Rückkehr von Donald Trump vor

• Joe Bidens psychische Störungen häufen sich

• Fortschritte bei den Korruptionsermittlungen gegen Joe Biden

• Wie US-Amerikaner ihr politisches System bewerten

• Dramatischer Anstieg der Selbstmorde bei US-Veteranen

• USA empfangen 200 000 Ukrainer für 18 Monate

• Die Biden-Verwaltung gegen die Proud Boys

• Wird es einen Prozess für die Anschläge vom 11. September geben oder nicht?

• Die öffentliche Meinung der USA gegen den Krieg in der Ukraine

• Präsidentschaftswahlen in Guatemala

• Erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Ecuador

EUROPA

• Pabst Franziskus und Russland

• Nicolas Sarkozy für Aussöhnung mit Russland

• Martinique stimmt für die Anerkennung der Kreolischen Sprache

• In absehbarer Zeit keine Regierung in Spanien

• Vorfall in Zypern

• Die Schweiz ergreift Partei gegen Russland

• Die Niederlande und Dänemark rüsten die ukrainische Luftwaffe auf

• Der Spiegel und das ZDF auf den Spuren von Saboteuren

• Olaf Scholz verblüfft über Wladimir Putins Gleichgültigkeit gegenüber westlichen Sanktionen

• Annalena Baerbock konstatiert das Scheitern der wirtschaftlichen "Sanktionen" gegen Russland

• Parlamentswahlen in den Niederlanden

• Winkelzügiges Referendum in Polen

• Polen drängt Belarus zum Ausschluss der Wagner-Gruppe

• Illiberaler Gipfel in Budapest

• Ungarn fordert Schutz vor ukrainischer Agrarkonkurrenz

• Viktor Orbán warnt davor, dass Turkish Stream nicht sabotiert werden kann, ohne Reaktionen auszulösen

• Kaja Kallas durch Enthüllungen über die Aktivitäten ihres Mannes geschwächt

• Rücktritt der Nr. 2 der Europäischen Kommission

• Ausbildung von EU-Diplomaten

• Russland bestreitet Version des Todes von General Jean-Louis Georgelin

• Russische Sanktionen gegen Staatsfeinde

• Ermordung der Führer der Wagner-Gruppe

AFRIKA

• Rücktritt von Najla Mangoush, die sich mit ihrem israelischen Amtskollegen getroffen hatte

• Gemeinsame Operation von Libyen und dem Tschad gegen tschadische Rebellen

• Äthiopien tritt den BRICS bei

• Staatsstreich in Niger

• Staatsstreich in Gabun

• Die Kämpfe im Sudan dauern an

• Umstrittene Präsidentschaftswahl in Simbabwe

ASIEN

• Spaltung innerhalb von Netanjahus Regierung

• Frankreich gerät im Libanon ins Straucheln

• Nachrichten aus der syrischen Opposition

• Washington verschont Riad

• Saudi-Arabien tritt den BRICS bei

• Vereinigte Arabische Emirate und Indien

• Iranisches Öl in den USA blockiert

• Iran verurteilt USA zu 330 Millionen Dollar Schadenersatz für gescheiterten Putsch von 1980

• Iran tritt den BRICS bei

• Iranische Justiz verfolgt Sänger Mehdi Yarrahi

• Iran droht mit Vergeltung für israelische Angriffe

• Imran Khan endlich frei!

• Indien schickt Raumschiff zum Mond

• Bangladesch von Jamaat-e-Islami bedroht

• Politischer Umsturz in Thailand

• Dynastische Machtübertragung in Kambodscha

• China-USA Verhandlungen

• Peking spioniert Taiwan aus

• China kann Atom-U-Boote lokalisieren

• Japan beginnt mit dem Ablassen von Fukushima-Wasser

OZEANIEN

• Australien erklärt AUKUS

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Auf dem Weg zu einer fernöstlichen NATO

• 1600 Wissenschaftler gegen COP-Ziele