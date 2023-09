Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Procédure de destitution du président Joe Biden

AMÉRIQUES

• L’armée de l’Air US dépassée par la Chine

• Condamnation de Peter Navaro

• Le président Biden s’épargne les commémorations du 11-Septembre à New York

• Ron DeSantis conteste les condamnations de l’assaut du Capitole

• Ouverture du plus important procès anti-trust de l’histoire

• La gouverneure du Nouveau-Mexique viole la Constitution US

• Publication du rapport du grand jury spécial de Géorgie

• Les guerres US à l’étranger sont façonnées par des stratégies électorales intérieures

• Le rapport de la CIA sur l’origine de la Covid aurait été falsifié

• Le Brésil invite Vladimir Poutine

• Le Venezuela recherche sa voie de développement en prenant exemple sur la Chine

EUROPE

• Incarcération de Daniel Khalife

• Interpellation d’un assistant parlementaire britannique pour espionnage

• L’Élysée exclut les journalistes étrangers de la conférence de presse d’Emmanuel Macron

• La Pologne poursuivra l’interdiction des céréales ukrainiennes

• L’Open Society Fondation abandonne l’Europe occidentale

• L’UE se dote d’un premier outil en matière de Défense

• L’Ukraine se brouille avec le Saint-Siège

• Élections régionales en Russie

• Le Conseil de sécurité observe que le résultat des élections organisées par la Russie dans les territoires contesté d’Ukraine est sans fondement juridique

• La Russie protégera TurkStream et Blue Stream

• La production d’armement russe plus importante que celle des États-Unis et de l’UE réunies

AFRIQUE

• L’Égypte interdit le port du niqab à l’école

• 10 000 morts en Libye

• Démission du straussien allemand Volker Perthes

• Débat de l’Assemblée générale de l’ONU sur la position des grandes puissances face à la crise malienne

• Le gouvernement du Gabon propose de rétablir le processus électoral en 24 mois

• La Russie et le Mali à propos du Niger

• L’uranium du Niger

• Selon les autorité nigériennes, la France prépare une intervention militaire au Niger

• Olam accusé d’une fraude de 50 milliards de dollars

• Le Nigeria et le Cameroun tentent de préciser les frontières héritées de la colonisation

• Élection présidentielle à Madagascar

ASIE

• La coalition gouvernementale israélienne n’hésitera pas à créer un tribunal constitutionnel

• Benjamin Netanyahu qualifie de Fake News un débat de son propre cabinet

• Bombardements israéliens en Syrie

• Les Saoudiens investissent en Israël

• Affrontements intra-palestiniens au Liban

• Une délégation israélienne en Arabie saoudite

• L’Iran libère cinq espions US

• Opérations secrètes de l’Otan en Iran

• Les Talibans resserrent leurs liens avec la Chine

• Washington planifie le renversement de Joko Widodo

• La Russie envoie un message avec la Corée du Nord à la Corée du Sud

• La Chine autorise un troisième enfant par famille

• La Chine populaire poursuit le processus de réunification pacifique avec Taïwan

• Proposition chinoise de réforme de la gouvernance mondiale

OCÉANIE

• Rapprochement australo-chinois

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 54° session du Conseil des Droits de l’homme

• L’Union africaine rejoint le G20

• La Chine réclame une réforme du FMI et de la Banque mondiale

• Au G20/21, Washington promeut un corridor reliant Bahrat à l’Europe via le Moyen-Orient

• Le G20/21 reprend l’argumentaire russe à propos de l’Ukraine

• Hommage du G20/21 au Mahatma Gandhi