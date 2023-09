Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur über Abonnement erhältlich.

Im Inhalt von N°52 :

LEITARTIKEL

• Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden

AMERIKA

• US-Luftwaffe von China überholt

• Verurteilung von Peter Navaro

• Präsident Biden übergeht Gedenkfeiern zum 11. September in New York

• Ron DeSantis stellt Verurteilung des Sturms auf das Kapitol in Frage

• Größtes Anti-Kartellverfahren der Geschichte eröffnet

• Gouverneur von New Mexico verstößt gegen US-Verfassung

• Veröffentlichung des Berichts der Special Grand Jury von Georgia

• US-Kriege im Ausland sind von innenpolitischen Wahlstrategien geprägt

• CIA-Bericht über Ursprung von Covid angeblich gefälscht

• Brasilien lädt Wladimir Putin ein

• Venezuela sucht seinen Entwicklungsweg nach dem Vorbild Chinas

EUROPA

• Inhaftierung von Daniel Khalife

• Verhaftung eines britischen parlamentarischen Assistenten wegen Spionage

• Ausländische Journalisten von der Pressekonferenz von Emmanuel Macron ausgeschlossen

• Polen wird Verbot für ukrainisches Getreide fortsetzen

• Open Society Foundation verlässt Westeuropa

• EU erwirbt erstes Verteidigungsinstrument

• Ukraine überwirft sich mit dem Heiligen Stuhl

• Regionalwahlen in Russland

• Der Sicherheitsrat stellt fest, dass das Ergebnis der von Russland organisierten Wahlen in den umstrittenen Gebieten der Ukraine keine Rechtsgrundlage hat

• Russland wird TurkStream und Blue Stream schützen

• Russische Rüstungsproduktion grösser als die der USA und der EU zusammen

AFRIKA

• Ägypten verbietet den Niqab in Schulen

• 10 000 Tote in Libyen

• Rücktritt des deutschen Straussianers Volker Perthes

• Debatte der UN-Generalversammlung über die Position der Großmächte angesichts der Krise in Mali

• Gabun-Regierung schlägt vor, den Wahlprozess in 24 Monaten wiederherzustellen

• Russland und Mali zur Nigerfrage

• Uran aus Niger

• Nach Angaben der nigrischen Behörden bereitet Frankreich eine militärische Intervention in Niger vor

• Olam wegen 50-Milliarden-Dollar-Betrugs angeklagt

• Nigeria und Kamerun versuchen, die von der Kolonialisierung geerbten Grenzen genau festzulegen

• Präsidentschaftswahlen in Madagaskar

ASIEN

• Die israelische Regierungskoalition wird nicht zögern, ein Verfassungsgericht einzurichten

• Benjamin Netanjahu bezeichnet eine Debatte seines eigenen Kabinetts als Fake News

• Israelische Bombardierung Syriens

• Saudis investieren in Israel

• Innerpalästinensische Zusammenstöße im Libanon

• US-Finanzministerium verhängt in Lateinamerika Sanktionen gegen Hisbollah

• Eine israelische Delegation in Saudi-Arabien

• Iran stellt fünf US-Spione frei

• Verdeckte NATO-Operationen im Iran

• Taliban verengern ihre Beziehungen zu China

• Washington plant den Sturz von Joko Widodo

• Russland schickt mit Nordkorea eine Botschaft an Südkorea

• China erlaubt ein drittes Kind pro Familie

• Die Volksrepublik China setzt den Prozess der friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan fort

• Chinas Vorschlag für eine Reform der Global Governance

OZEANIEN

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 54. Sitzung des Menschenrechtsrats

• Afrikanische Union tritt G20 bei

• China fordert Reformen von IWF und Weltbank

• Auf dem G20/21-Gipfel wirbt Washington für einen Korridor, der Bharat/Indien über den Nahen Osten mit Europa verbindet

• G20/21 greift russische Argumente zur Ukraine wieder auf

• G20/21-Hommage an Mahatma Gandhi