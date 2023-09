De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus - AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Impeachmentprocedure tegen president Joe Biden

AMERIKA’S

• Amerikaanse luchtmacht ingehaald door China

• Peter Navaro veroordeeld

• President Biden bespaart zichzelf de 9/11 herdenkingen in New York

• Ron DeSantis betwist de veroordeling van de aanslag op het Capitool

• Opening van het grootste antitrustproces in de geschiedenis

• De gouverneur van New Mexico schendt de Amerikaanse grondwet

• Rapport van de speciale jury van Georgia gepubliceerd

• Amerikaanse oorlogen in het buitenland worden gevormd door binnenlandse verkiezingsstrategieën

• Het CIA-rapport over de oorsprong van Covid zou vervalst zijn

• Brazilië nodigt Vladimir Poetin uit

• Venezuela zoekt zijn weg naar ontwikkeling, door het voorbeeld van China te volgen

EUROPA

• Daniel Khalife in de gevangenis

• Britse parlementaire assistent gearresteerd voor spionage

• Het Élysée sluit buitenlandse journalisten uit van de persconferentie van Emmanuel Macron

• Polen handhaaft verbod op Oekraïense granen

• De Open Society Foundation laat West-Europa in de steek

• De EU krijgt haar eerste defensie-instrument

• Oekraïne krijgt ruzie met de Heilige Stoel

• Regionale verkiezingen in Rusland

• De VN-Veiligheidsraad besprak de door Moskou georganiseerde regionale verkiezingen in de betwiste gebieden van Oekraïne.

• Rusland zal TurkStream en Blue Stream beschermen

• Russische wapenproductie groter dan die van de VS en de EU samen

AFRIKA

• Egypte verbiedt het dragen van de niqab op scholen

• 10.000 doden in Libië

• Ontslag van de Duitse Straussiaan Volker Perthes

• De Algemene Vergadering van de VN debatteert over de positie van de grootmachten met betrekking tot de crisis in Mali

• Regering Gabon stelt voor om verkiezingsproces binnen 24 maanden te herstellen

• Rusland en Mali over Niger

• Nigers uranium

• Volgens de Nigeriaanse autoriteiten bereidt Frankrijk een militaire interventie voor in Niger

• Olam beschuldigd van 50 miljard dollar fraude

• Nigeria en Kameroen proberen grenzen van kolonisatie te verduidelijken

• Presidentsverkiezingen in Madagaskar

AZIË

• De Israëlische coalitieregering zal er niet voor treugdeinzen een constitutioneel hof op te richten

• Benjamin Netanyahu noemt een debat in zijn eigen kabinet nepnieuws

• Israëlische bombardementen in Syrië

• Saoedi’s investeren in Israël

• Intra-Palestijnse botsingen in Libanon

• Israëlische delegatie in Saoedi-Arabië

• Iran laat vijf Amerikaanse spionnen vrij

• Geheime NAVO-operaties in Iran

• De Taliban versterken hun banden met China

• Washington wil Joko Widodo ten val brengen

• Rusland stuurt boodschap met Noord-Korea naar Zuid-Korea

• China staat een derde kind per gezin toe

• De Volksrepubliek China zet het proces van vreedzame hereniging met Taiwan voort

• Chinees voorstel voor hervorming van het mondiaal bestuur

OCEANIË

• Australisch-Chinese toenadering

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 54e zitting van de Mensenrechtenraad

• De Afrikaanse Unie treedt toe tot de G20

• China roept op tot hervorming van het IMF en de Wereldbank

• Op de G20/21 promoot Washington een corridor die Bahrat via het Midden-Oosten met Europa verbindt.

• De G20/21 gaat in op de argumenten van Rusland over Oekraïne

• G20/21 eerbetoon aan Mahatma Gandhi