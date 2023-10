Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Le discours de Sergueï Lavrov à l’Onu

AMÉRIQUES

• Le Parlement canadien honore un ancien SS

• La crise canado-indienne suscitée par les « Cinq yeux »

• Les États-uniens favorables au Parti républicain

• Le président Volodymyr Zelensky n’est plus le bienvenu au Congrès

• Des parlementaires s’enquièrent de ce que devient l’aide envoyée à l’Ukraine

• Le Pentagone planifie la continuité de l’aide à l’Ukraine

• Le Pentagone hésite à cibler les populations civiles chinoises

• Le Pentagone réactive son système de surveillance sous-marine

• Washington prend des mesures coercitives unilatérales contre l’économie du Xinjiang

• Le département d’État, les Israéliens et la Chine

• La Cour suprême sollicitée à propos des condamnations pour participation à la manifestation du 6 janvier 2021

• 2° sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique

• Le F-35 est-il maudit ?

• Pour Dana Nessel, les électeurs qui croient qu’une victoire a été volée à Trump ont subi un lavage de cerveau

• La santé de Joe Biden inquiète ses proches

• L’étau se resserre autour de Joe et Hunter Biden

• Les électeurs états-uniens insatisfaits de la politique économique de Joe Biden

• Les casernes US sont insalubres

• L’affaire Travis King

• « Le pouvoir et le but de la diplomatie américaine dans une nouvelle ère »

EUROPE

• La France se retire du Niger

• Fuites de la Défense nationale française

• L’Allemagne interdit deux organisations néo-nazies

• Berlin contre Huawei

• Berlin s’ingère dans la campagne électorale polonaise

• Rien ne va plus entre la Pologne et l’Ukraine

• La Pologne annonce demander l’extradition de Yaroslav Hunk

• La Pologne rouvre le dossier de Przewodów

• La Bulgarie expulse des prêtres russes

• Nikol Pachinian menacé

• Espionnage des communications de responsables arméniens

• Exode des Arméniens du Haut-Karabagh

• Nouveaux affrontements au Kosovo

• Selon la BBC, le commandant-en-chef des armées ukrainiennes est accusé de haute-trahison

• L’Ukraine renonce à poursuivre certains crimes et délits

• L’amiral Viktor Sokolov se porte bien

AFRIQUE

• Les USA et l’UE font pression sur les EAU pour couper l’approvisionnement en armes des rebelles du Soudan

• Le Mali dénonce le soutien de la France aux terroristes

• Le SSC-Khatumo revendique son indépendance du Somaliland

• Le Niger ferme son espace aérien à la France

• Violences après les élections générales au Zimbabwe

ASIE

• Israël vend des armes à l’Allemagne

• La succession de Mahmoud Abbas

• Coopération sino-syrienne

• La Syrie dénonce le principe des mesures coercitives unilatérales à l’Onu

• Réouverture des négociations irano-US

• Bharat saisit les biens d’un terroriste sikh en exil au Canada

• L’armée sud-coréenne est mal préparée

• Xi Jinping invite à respecter scrupuleusement les règles de l’OMC

• La vision chinoise d’un avenir commun

• La Chine précise sa critique du rôle international des États-Unis

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Le Conseil de Sécurité à nouveau paralysé face au sabotage des gazoducs Nord Stream