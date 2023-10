Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fondi diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

EDITORIALE

• Il discorso di Sergei Lavrov all’Onu

AMERICHE

• Il parlamento canadese onora un ex SS

• La crisi tra Canada e India causata dai Cinque Occhi

• Gli statunitensi a favore del Partito repubblicano

• Il presidente Zelensky non è più il benvenuto al Congresso

• Parlamentari vogliono sapere come viene usato l’aiuto all’Ucraina

• Il Pentagono pianifica la continuità degli aiuti all’Ucraina

• Il Pentagono esita a prendere di mira popolazioni civili cinesi

• Il Pentagono riattiva il sistema di sorveglianza sottomarina

• Washington adotta misure coercitive unilaterali contro l’economia dello Xinjiang

• Il dipartimento di Stato, gli israeliani e la Cina

• Ricorso alla Corte suprema per le condanne per partecipazione alla manifestazione del 6 gennaio 2021

• Secondo vertice Stati Uniti e Forum delle Isole del Pacifico

• L’F-35 maledetto?

• Secondo Dana Nessel gli elettori che credono che a Donald Trump sia stata rubata la vittoria sono vittime di un lavaggio del cervello

• La salute di Joe Biden preoccupa il suo entourage

• Si stringe la morsa attorno a Joe e Hunter Biden

• Gli elettori insoddisfatti della politica economica di Joe Biden

• Negli Usa le caserme sono insalubri

• L’affare Travis King

• «Il potere e lo scopo della diplomazia americana in una nuova era»

EUROPA

• La Francia si ritira dal Niger

• Fughe di notizie dalla Difesa nazionale francese

• La Germania mette fuori legge due organizzazioni neonaziste

• Berlino contro Huawei

• Berlino interferisce nella campagna elettorale polacca

• Deteriorati i rapporti tra Polonia e Ucraina

• La Polonia annuncia di voler chiedere l’estradizione di Yaroslav Hunk

• La Polonia riapre il dossier Przewodóv

• La Bulgaria espelle preti russi

• Nikol Pashinyan minacciato

• Spionaggio delle comunicazioni di responsabili armeni

• Esodo degli armeni dal Nagorno Karabakh

• Nuovi scontri in Kosovo

• Secondo la BBC, il comandante-in-capo delle forze armate ucraine è accusato di alto tradimento

• L’Ucraina rinuncia a perseguire certi crimini e delitti

• L’ammiraglio Sokolov sta bene

AFRICA

• USA e UE fanno pressione sugli Emirati per bloccare il flusso d’armi ai ribelli del Sudan

• Il Mali denuncia il sostegno della Francia ai terroristi

• L’SSC-Khatumo si rivendica indipendente dal Somaliland

• Il Niger chiude lo spazio aereo alla Francia

• In Zimbabwe violenze dopo le elezioni generali

ASIA

• Israele vende armi alla Germania

• La successione di Mahmoud Abbas

• Cooperazione sino-siriana

• La Siria denuncia il meccanismo delle misure coercitive unilaterali all’Onu

• Riapertura dei negoziati tra Iran e Stati Uniti

• Bharat sequestra i beni di un terrorista sikh in esilio in Canada

• Le forze armate sudcoreane sono mal preparate

• Xi Jinping invita al rispetto scrupoloso delle regole dell’OMC

• La visione cinese di un avvenire comune

• La Cina precisa la propria critica al ruolo internazionale degli Stati Uniti

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Il Consiglio di sicurezza di nuovo paralizzato a proposito del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream