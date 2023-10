De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Toespraak van Sergei Lavrov tot de VN

AMERIKA’S

• Het Canadese parlement eert een voormalig SS-officier

• De Canada-India crisis aangewakkerd door de "Five Eyes

• Amerikanen geven de voorkeur aan de Republikeinse Partij

• President Volodymyr Zelensky niet langer welkom in het Congres

• Parlementariërs vragen wat er terecht is gekomen van de hulp aan Oekraïne

• Het Pentagon is van plan de hulp aan Oekraïne voort te zetten

• Het Pentagon aarzelt om Chinese burgers als doelwit te nemen

• Het Pentagon reactiveert zijn onderwaterbewakingssysteem

• Washington neemt eenzijdig dwangmaatregelen tegen de economie van Xinjiang

• Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Israëli’s en China

• Hooggerechtshof gevraagd uitspraak te doen over veroordelingen voor deelname aan demonstratie op 6 januari 2021

• 2e top van de Verenigde Staten en het Pacific Islands Forum

• Is de F-35 vervloekt?

• Voor Dana Nessel zijn kiezers die geloven dat Trump een overwinning heeft gestolen, gehersenspoeld

• Joe Biden’s gezondheid baart zijn naasten zorgen

• De strop rond Joe en Hunter Biden wordt strakker

• Amerikaanse kiezers ontevreden over economisch beleid van Joe Biden

• Amerikaanse kazernes zijn ongezond

• De Travis King-affaire

• De macht en het doel van de Amerikaanse diplomatie in een nieuw tijdperk

EUROPA

• Frankrijk trekt zich terug uit Niger

• Lekken bij de Franse nationale defensie

• Duitsland verbiedt twee neonazistische organisaties

• Berlijn tegen Huawei

• Berlijn mengt zich in Poolse verkiezingscampagne

• Polen en Oekraïne liggen overhoop

• Polen kondigt uitleveringsverzoek aan van Yaroslav Hunk

• Polen heropent Przewodów-zaak

• Bulgarije zet Russische priesters uit

• Nikol Pachinian onder bedreiging

• Spionage van de communicatie van Armeense ambtenaren

• Uittocht van Armeniërs uit Nagorno-Karabach

• Nieuwe botsingen in Kosovo

• Volgens de BBC wordt de opperbevelhebber van het Oekraïense leger beschuldigd van hoogverraad

• Oekraïne ziet af van vervolging van bepaalde misdaden

• Admiraal Viktor Sokolov verkeert in goede gezondheid

AFRIKA

• De VS en de EU zetten de VAE onder druk om wapenleveranties aan rebellen in Soedan stop te zetten

• Mali hekelt steun van Frankrijk aan terroristen

• SSC-Khatumo eist onafhankelijkheid op van Somaliland

• Niger sluit zijn luchtruim voor Frankrijk

• Geweld na de algemene verkiezingen in Zimbabwe

AZIË

• Israël verkoopt wapens aan Duitsland

• De opvolging van Mahmoud Abbas

• Samenwerking tussen China en Syrië

• Syrië verwerpt het principe van unilaterale dwangmaatregelen bij de VN

• Heropening onderhandelingen VS-Iran

• Bharat legt beslag op de bezittingen van een Sikh-terrorist in ballingschap in Canada

• Zuid-Koreaans leger slecht voorbereid

• Xi Jinping roept op tot strikte naleving WTO-regels

• China’s visie op een gemeenschappelijke toekomst

• China verduidelijkt zijn kritiek op de internationale rol van de Verenigde Staten

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Veiligheidsraad opnieuw verlamd door sabotage Nord Stream-gaspijpleidingen