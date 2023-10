Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Les crimes de guerre du Hamas et d’Israël

AMÉRIQUES

• La Chambre des représentants n’a plus de président

• Washington expulse deux diplomates russes

• Interrogatoire du président Joe Biden par le procureur spécial Robert K. Hur

• Le proxénétisme n’est pas un crime s’il implique le fils du président Biden

• Tucker Carlson brocarde les appels à la guerre

• Donald Trump appelle Israël à la modération et à destituer Benjamin Netanyahu

• Partenariat anglo-saxon pour la sécurité des minéraux

• Le Département d’État étend son contrôle des informations à l’Asie-Pacifique

• On ne saura jamais qui a commandité l’assassinat de Fernando Villavicencio

• La Colombie négocie la paix civile

• Le Salvador lance une opération de répression contre des gangs

EUROPE

• Sommet franco-allemand

• Élections régionales en Allemagne

• Incident sur le gazoduc Finlande-Estonie

• Prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme

• Le Parlement européen créé la norme « Obligation verte européenne »

• Selon Volodymyr Zelensky, les terroristes du Hamas sont des instruments de la Russie

• Volodymyr Zelensky appelle au soutient d’Israël face aux terroristes

• La Russie annulera prochainement sa ratification du TICEN

• La Russie pourrait remettre en cause la déclaration d’indépendance de l’Ukraine

AFRIQUE

• Kamel Abbas avait prévenu Israël 10 jours à l’avance de l’opération du Hamas

• L’Algérie dénonce le double standard face au conflit israélo-palestinien

• Ali Bongo pourrait obtenir l’asile politique au Maroc

• Le Niger fait face à la France, à la Cedeao, aux États-Unis et à l’Onu

• Le Nigeria réforme sa banque centrale

• La mission de paix du Kenya en Haïti contestée

• Les États-Unis préparent une opération contre Al-Shabaab

ASIE

• Pas d’état-major commun Frèristes-Khomeinistes

• Le Hezbollah et Israël se ménagent mutuellement

• Bientôt l’armée libanaise sans commandant-en-chef, ni chef d’état-major

• Attentat contre de jeunes officiers de l’armée arabe syrienne

• La Syrie demande à la Russie de l’aider à faire le ménage à la frontière israélienne

• La Syrie et la Russie auraient reçu l’approbation des USA pour éradiquer les jihadistes d’Idlib

• La Cour internationale de Justice saisie des prétendues tortures institutionnelles en Syrie

• Le Qatar fournira la France en gaz liquéfié

• Un drone turc abattu par les États-Unis en Syrie

• L’Ouzbékistan et le Kazakhstan importent du gaz russe

• La Thaïlande cherche à faire libérer ses ressortissants otages du Hamas

• Possibles livraisons d’armes et de munitions nord-coréennes à la Russie

• Ouverture de la route maritime du Nord

• La Chine réagit à la guerre en Palestine

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Affrontement maroco-algérien à l’Onu

• Les bombes atomiques ne sont pas compatibles avec le droit international humanitaire

• La Russie n’est pas élue au Conseil des droits de l’homme (CDH)

• Échec du 3° sommet de la Communauté politique européenne