Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fondi diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• I crimini di guerra di Hamas e di Israele

AMERICHE

• La Camera dei rappresentanti non ha il presidente

• Washington espelle due diplomatici russi

• Il procuratore speciale Robert K. Hur ha interrogato il presidente Joe Biden

• Lo sfruttamento della prostituzione non è un crimine se a commetterlo è il figlio del presidente

• Tucker Carlson dileggia gli appelli alla guerra

• Donald Trump esorta Israele alla moderazione e a destituire Benjamin Netanyahu

• Partenariato anglosassone per mettere in sicurezza l’approvvigionamento in minerali

• Il Dipartimento di Stato allarga il controllo dell’informazione all’Asia-Pacifico

• Non sapremo mai chi ha ordinato l’assassinio di Fernando Villavicencio

• La Colombia negozia la pace civile

• Il Salvador lancia un’operazione di repressione delle gang

EUROPA

• Vertice franco-tedesco

• Elezioni regionali in Germania

• Incidente al gasdotto Finlandia-Estonia

• Premio di giornalismo Daphne Caruana Galizia

• Il parlamento europeo ha adottato l’«Obbligazione verde europea»

• Secondo Volodymyr Zelensky i terroristi di Hamas sono strumenti della Russia

• Volodymyr Zelensky esorta a sostenere Israele contro i terroristi

• La Russia annullerà presto la ratifica del CTBT

• La Russia potrebbe mettere in discussione la dichiarazione d’indipendenza dell’Ucraina

AFRICA

• Kamel Abbas aveva avvertito Israele dell’attacco di Hamas con dieci giorni di anticipo

• L’Algeria denuncia il doppio standard applicato al conflitto israelo-palestinese

• Ali Bongo potrebbe ottenere asilo politico in Marocco

• Il Niger fa fronte a Francia, Cedeao, Stati Uniti e Onu

• La Nigeria riforma la banca centrale

• Contestata la missione di pace del Kenya ad Haiti

• Gli Stati Uniti preparano un’operazione contro Al-Shabaab

ASIA

• Niente stato-maggiore comune tra Fratellanza e Khomeinisti

• Hezbollah e Israele reciprocamente cauti

• A breve le forze armate libanesi non avranno né comandante-in-capo né capo di stato-maggiore

• Attentato contro giovani ufficiali delle forze armate siriane

• La Siria chiede aiuto alla Russia per tenere sgombra la frontiera con Israele

• La Siria e la Russia avrebbero l’approvazione degli Usa per eradicare gli jihadisti di Idlib

• La Corte internazionale di giustizia adita per pretese torture istituzionali in Siria

• Il Qatar fornirà gas liquefatto alla Francia

• Gli Stati Uniti abbattono un drone turco in Siria

• L’Uzbekistan e il Kazakistan importano gas russo

• La Thailandia cerca di far liberare i propri cittadini ostaggio di Hamas

• Possibile fornitura d’armi e munizioni nordcoreane alla Russia

• Apertura della rotta marittima del Nord

• La Cina reagisce alla guerra in Palestina

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Scontro Marocco-Algeria all’Onu

• Le bombe atomiche incompatibili con il diritto internazionale umanitario

• La Russia non viene eletta al Consiglio dei diritti dell’uomo (CDH)

• Fallisce il 3° vertice dalla Comunità politica europea