Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur über Abonnement erhältlich. Abonnenten erhalten eine Mail, mit der sie den Newsletter in pdf-Format herunterladen können.

– Jahresabonnement: 150 Euro

– Monatsabonnement: 15 Euro

Im Inhalt von N°56 :

LEITARTIKEL

• Die Hamas und Israels Kriegsverbrechen

AMERIKA

• Das Repräsentantenhaus hat keinen Präsidenten mehr

• Washington weist zwei russische Diplomaten aus

• Anhörung von Präsident Joe Biden durch Sonderermittler Robert K. Hur

• Zuhälterei ist kein Verbrechen, wenn es sich um den Sohn von Präsident Biden handelt

• Tucker Carlson macht sich über Kriegsrufe lustig

• Donald Trump fordert Israel zur Mäßigung auf, und Benjamin Netanjahu seines Amtes zu entheben

• Angelsächsische Partnerschaft für die Sicherheit von Mineralien

• US-Außenministerium weitet Informationskontrolle auf den asiatisch-pazifischen Raum aus

• Wir werden nie erfahren, wer die Ermordung von Fernando Villavicencio angeordnet hat

• Kolumbien verhandelt über zivilen Frieden

• San Salvador geht hart gegen Banden vor

EUROPA

• Deutsch-Französischer Gipfel

• Landtagswahlen in Deutschland

• Zwischenfall auf der Gaspipeline Finnland-Estland

• Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus

• Das Europäische Parlament schafft den European Green Bond Standard

• Laut Wolodymyr Selenskyj sind die Hamas-Terroristen Instrumente Russlands

• Wolodymyr Selenskyj ruft zur Unterstützung Israels gegen Terroristen auf

• Russland wird bald die Ratifizierung des CTBT annullieren

• Russland könnte die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine anfechten

AFRIKA

• Kamel Abbas hatte Israel 10 Tage vor Beginn der Hamas-Operation gewarnt

• Algerien prangert Doppelmoral im israelisch-palästinensischen Konflikt an

• Ali Bongo könnte in Marokko politisches Asyl erhalten

• Niger bietet Frankreich, der ECOWAS, den USA und der UNO die Stirne

• Nigeria reformiert seine Zentralbank

• Kenias Friedensmission in Haiti in Frage gestellt

• USA bereiten Operation gegen Al-Shabaab vor

ASIEN

• Kein gemeinsamer Generalstab von Muslim-Brüdern und Khomeinisten

• Hisbollah und Israel schonen sich gegenseitig

• Bald wird die libanesische Armee keinen Oberbefehlshaber oder Stabschef mehr haben

• Angriff auf junge Offiziere der Syrisch-Arabischen Armee

• Syrien bittet Russland bei der Säuberung der israelischen Grenze um Hilfe

• Syrien und Russland hätten die Zustimmung der USA erhalten, die Dschihadisten von Idlib zu vernichten

• Internationaler Gerichtshof befasst sich mit mutmaßlicher institutioneller Folter in Syrien

• Katar wird Frankreich LNG liefern

• Türkische Drohne von USA in Syrien abgeschossen

• Usbekistan und Kasachstan importieren russisches Gas

• Thailand fordert Freilassung seiner Staatsangehörigen, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden

• Mögliche Lieferungen nordkoreanischer Waffen und Munition an Russland

• Eröffnung des Nördlichen Seewegs

• China reagiert auf den Krieg in Palästina

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Marokkanisch-algerischer Zusammenstoß vor der UNO

• Atombomben sind nicht mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar

• Russland wurde nicht in den Menschenrechtsrat gewählt

• Scheitern des 3. Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft

• Voltaire-Netzwerkanalyse

• "Paradigmenwechsel in Palästina" von Thierry Meyssan