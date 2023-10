Le secrétaire d’État US, Antony Blinken, a effectué en voyage au Moyen-Orient.

• En Israël, il a été reçu par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, puis a rencontré les membres du gouvernement et enfin le président, Isaac Herzog.

• En Jordanie, il a rencontré le roi Abdullah II et le président palestinien, Mahmoud Abbas.

• Au Qatar, il a été reçu par le cheikh Amir Tamim ben Hamad Al Thani, puis le premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman ben Jassim Al Thani.

• À Bahreïn, il a été reçu par le prince héritier Salman ben Hamed Al Khalifa.

• Aux Émirats arabes unis, il a été reçu par le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan.

• En Arabie saoudite, il a très longuement attendu le prince héritier et Premier ministre, Mohammed ben Salman, qu’il a finalement rencontré.

• En Égypte, il a rencontré le président Abdel Fattah El-Sisi.

• Enfin, il est retourné en Israël, ou il a rencontré le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et les membres du conseil de guerre, puis le président Isaac herzog, et en fin le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

De son côté, le président russe, Vladimir Poutine, a joint par téléphone depuis le Kremlin :

• Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

• Le président palestinien, Mahmoud Abbas.

• Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi.

• Le président syrien, Bachar al-Assad.

• Le président iranien, Ebrahim Raisi.

Manifestement, les deux grandes puissances n’ont pas la même manière d’aborder le conflit actuel. Les États-Unis se sont adressés à leurs vassaux, tandis que la Russie a contacté les protagonistes.