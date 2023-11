Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Le débat onusien sur la situation à Gaza

AMÉRIQUES

• Opposition à Antony Blinken et Llyod Austin au Sénat

• Starlink soutient les civils palestiniens

• Mike Johnson favorable à l’aide US à Israël et à l’Ukraine

• Tucker Carlson dénonce les persécutions de l’Église orthodoxe en Ukraine

• Réunion annuelle de la Coalition juive républicaine

• La Chambre des représentants produit une preuve de la corruption de Joe Biden

• Kurt Campbell remplace Wendy Sherman

• Le Renseignement états-unien a coûté 100 milliards de dollars cette année

EUROPE

• François propose d’ouvrir le diaconat aux femmes

• Le Royaume-Uni craint une révolte des musulmans

• Le Parti travailliste britannique soutient les crimes de l’armée israélienne

• Deux personnalités danoises seront jugées à huis-clos

• Jana Chernokhova plaide pour un retrait de la Tchéquie de l’Onu

• La Slovaquie reconsidère son accord de Défense avec les États-Unis

• Josep Borrell consterné par le massacre de Jabalya

• Le projet de réforme de l’Union européenne approuvé en commission par le Parlement

• L’Otan refuse l’adhésion de l’Ukraine

• Volodymyr Zelenski dans le déni de sa défaite

• La « formule de paix » de l’Ukraine

• L’Ukraine fusille ses soldats pacifistes

• Rien ne va plus entre Israël et la Russie

• Des représentants du Hamas à Moscou

• Sergeï Lavrov met en garde contre les conséquences du génocide des Gazaouis

• Tentative de pogrom antisémite au Daghestan

• Vladimir Poutine dénonce la main de Washington à Gaza, en Ukraine, en Syrie

AFRIQUE

• Le procureur de la CPI s’est rendu à Rafaah

• Les États-Unis maintiennent leurs troupes au Niger malgré l’ordre d’évacuation de la junte

• Les FAR prennent le contrôle de Nyala

• Près de 7 millions de déplacés au Congo

• L’Afrique du Sud publie ses contrats avec Pfizer

ASIE

• Note du ministère israélien du Renseignement recommandant l’expulsion des Gazaouis

• Le sort des otages divise Israël

• Le général Herzl Halevi confirme l’opération terrestre de l’armée israélienne

• Pour Giora Eiland, il faut rendre Gaza inhabitable

• Selon le Shin Bet, le Hamas utilise les sous-sols des hôpitaux

• Les prisonniers palestiniens en Israël

• Polémique sur la connaissance préalable de l’attaque que Benjamin Netanyahu aurait eu

• Yogal Carmon avait prévenu Benjamin Netanyahu, de manière détaillée, avant l’attaque du 7 octobre

• Le cabinet de Benjamin Netanyahu prie les journalistes de s’auto-censurer

• Suspension de Tzipi Navon

• Les centrales d’achat israélienne cessent de commercer avec la Türkiye

• La Knesset reconnait l’égalité des droits des conjoints de soldats gays

• Arrestation d’un Israélien qui appelait à tuer des Palestiniens

• L’arsenal du Hamas

• Famine à Gaza

• Mahmoud Abbas demande une réunion de la Ligue arabe

• Communiqué des Brigades Izz al-Din al-Qassam

• Israël aurait utilisé du phosphore blanc contre des civils au Liban

• Le plan de paix de Nagib Mikati

• La Jamaa Islamiya s’invite sur l’échéquier libanais

• Le Liban et la presse

• La Russie dénonce la recrudescence des attaques israéliennes contre la Syrie

• Position de l’Arabie saoudite

• Position des Émirats arabes unis

• Position du Koweït

• D’anciens officiers indiens condamnés pour espionnage au Qatar

• Position du Qatar

• Position d’Oman

• Les États-Unis appellent leurs ressortissants à ne pas prendre de risque en Türkiye

• Position de la Türkiye

• Contact entre l’Iran et le Hamas

• Le lobby US anti-iranien accuse Téhéran de financer le Hamas

• La Corée du Nord et la Russie auraient débuté des échanges d’armes et de munitions

• Beijing se prépare à une guerre en cas de tentative de séparation de Taïwan

• Succession impériale au Japon

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Volker Tork met en garde quant à la situation humanitaire des Gazaouis

• Phillipe Lazzarini s’adresse aux fonctionnaires survivants de l’Onu à Gaza

• 400 enfants tués ou blessés chaque jour à Gaza, selon l’Unicef

• Le Conseil de sécurité de l’Onu ne sanctionnera pas les transferts d’armes massifs en Ukraine

• Bilan de la Cour internationale de Justice

• L’Assemblée générale condamne le blocus de Cuba

• La Banque mondiale met en garde face à une possible crise pétrolière mondiale

• L’Otan appelle Israël à respecter le Droit international humanitaire