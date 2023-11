Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• La stratégie du Hezbollah

AMÉRIQUES

• Le Pentagone déploie un sous-marin porteur de missiles de croisières au large de Gaza

• Mike Lewis et Elon Musk dénoncent l’influence des Soros

• Le Pentagone planifie l’envoi de 320 millions de dollars d’armes vers Israël

• Antisémitisme et Islamophobie aux USA

• Isaac Herzog appelle les universités états-uniennes à condamner le Hamas et l’antisémitisme

• Manifestations pacifistes à New York

• Complot antisémite au Brésil

EUROPE

• François reçoit les rabbins européens

• 124 entreprises britanniques ont violé les sanctions contre la Russie

• Rishi Sunak conteste l’autorisation d’une manifestation pro-palestinienne le jour de la commémoration de l’armistice

• Démission d’Imran Hussain du cabinet fantôme travailliste

• Les Britanniques ont collaboré, en 1963, à la démolition des villes kurdes d’Iraq

• Conférence internationale humanitaire pour Gaza

• Boycott des produits Dior

• L’Allemagne interdit les actions de soutien au Hamas

• L’Italie envoie un navire-hôpital à Gaza

• La Slovaquie ralentit ses livraisons d’armes à l’Ukraine

• Les camionneurs polonais face à la concurrence ukrainienne

• La vision d’Ursula von der Leyen à propos de l’avenir de Gaza

• Élargissement de l’Union européenne

• L’UE règlemente la publicité politique

• Le Parlement européen favorable à la confiscation des avoirs russes gelés

• Dissension entre le président Zelensky et son chef des armées

• La mairie de Kiev démonte un symbole de la Résistance ukrainienne aux nazis

AFRIQUE

• L’Égypte refuse d’administrer Gaza

• La Tunisie adopte une loi interdisant tout contact avec Israël

• L’engagement de l’Algérie pour la Palestine

• Rien ne va plus entre l’Afrique du Sud et Israël

ASIE

• Benjamin Netanyahu appelle à aider Israël à sauver ses otages

• L’opposition intérieure israélienne pro-Gazaouis, interdite de manifester

• Bouclage de Kafr Aqab

• Benny Gantz appelle à lutter contre l’anti-sémitisme

• Itamar Ben-Gvir s’en prend à trois juges arabes israéliens

• Yaïr Lapid à propos de Benjamin Netanyahu

• Avigdor Lieberman à propos de Benjamin Netanyahu

• Ehud Barak appelle à la constitution d’une force des Nations unies

• Amichai Eliyahu préconise de nucléariser Gaza

• La position de Benjamin Netanyahu

• Les objectifs de Yoav Gallant

• Le Mossad désavoue Yossi Cohen

• Israël peut accéder aux caméras de sécurité à l’insu des propriétaires

• Les sionistes religieux s’en prennent au budget des Haredim

• L’« État juif » envisage de rétablir les colonies de peuplement à Gaza

• Mahmoud Abbas n’oublie pas Jérusalem-Est

• La reine Rania dénonce le double standard occidental

• Le projet d’oléoduc Iraq-Jordanie refait surface

• Le patriarche maronite défend le chef d’état-major libanais

• Attaques simultanées de Daesh en Syrie

• La guerre continue en Syrie

• Les négociations qataries

• Ansar Allah abat un drone US

• Antony Blinken en Türkiye

• Les musulmans indiens pour Gaza

• Bharat pour Israël

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Débats au Conseil de Sécurité

• Sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique

• L’OMS dresse le bilan des attaques contre des hôpitaux à Gaza

• Appel d’agences de l’Onu à un cessez-le-feu humanitaire immédiat

• La position du G7 à propos de Gaza

• Plainte pour génocide contre Israël à la CPI