Contenido del nº61-62:

EDITORIAL

• Las negociaciones con el Hamas y con la Yihad Islámica

AMÉRICAS

• La economía estadounidense en peligro

• La Corte Suprema de Estados Unidos se dota de un código de conducta poco exigente

• Sospechas de financiamiento oculto extranjero en la campaña del alcalde de Nueva York

• El ex secretario de Estado Mike Pompeo entra en el consejo de administración de KievStar

• La Cámara de Representantes de Estados Unidos no ha votado aún el nuevo paquete de ayuda a Ucrania

• Hillary Clinton compara a Donald Trump con Hitler

• Hillary Clinton fija los objetivos del gobierno de Israel para después de la guerra

• El consejero de seguridad nacional estadounidense es favorable a que la Autoridad palestina administre Gaza

• Inquietud en Estados Unidos ante la lentitud de la operación de Israel contra la Resistencia palestina

• 115 políticos demócratas expresan apoyo a Joe Biden

• 200 000 manifestantes se congregaron en Washington en apoyo a la guerra

• Revocación de un obispo texano

• Dos brasileños con nacionalidad libanesa niegan su implicación en un presunto complot antisemita

EUROPA

• La Iglesia católica y los transexuales

• La justicia británica abre una investigación sobre el gabinete de Boris Johnson

• En Londres, 300 000 personas protestaron contra la guerra

• Miembros del parlamento británico quieren “prohibir” los Guardianes de la Revolución iraníes

• Derrumbe del nivel de vida en Reino Unido

• El ex jefe de gobierno británico David Cameron se convierte en ministro de Exteriores

• La Alta Corte británica invalida la ley sobre la expulsión de los refugiados ilegales

• La BBC se excusa públicamente

• El presidente de Francia estima que los bombardeos de Israel contra Gaza carecen de legitimidad

• El presidente de Francia apoya el derecho de Israel a la “legítima defensa”

• En Francia, 100 000 participaron en una “marcha contra el antisemitismo”

• El Senado de Francia se plantea criminalizar el cuestionamiento de la existencia del Estado de Israel

• Magistrados franceses emiten órdenes de detención contra el presidente de Siria

• Atentado contra un político español

• El primer ministro de España logra conservar el cargo amnistiando a los separatistas catalanes

• Alemania planea duplicar su ayuda a Kiev

• Finlandia compra sistema israelí de defensa antimisiles

• Finlandia se plantea cerrar su frontera con Rusia

• El gobierno de Hungría estima que Ucrania es un país demasiado corrupto para ser miembro de la Unión Europea

• Chequia inicia 384 acciones legales contra quienes “apoyan” a Rusia

• La ayuda humanitaria europea a Palestina

• Retroceso de los presupuestos para investigación y desarrollo del sector militar en los países de la Unión Europea

• Ex secretario general de la OTAN propone incorporar Ucrania a la alianza atlántica sin los territorios bajo control de Rusia

• Ex comandante de las fuerzas de la OTAN también propone incorporar Ucrania a la OTAN sin los territorios bajo control ruso

• El Washington Post y Der Spiegel afirman que fue un oficial disidente ucraniano quien coordinó la voladura de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2

• Consejeros de seguridad nacional de varias potencias occidentales se reúnen con un enviado del presidente de Ucrania

• Afirman que el fundador del grupo Wagner sostenía contactos con la inteligencia ucraniana

• Ayuda humanitaria rusa para la población de Gaza

• Armenia podría salir de la OTSC

ÁFRICA

• Los cascos azules kenyanos posponen su despliegue en Haití

• Sudán del Sur opta por confiar a Rusia la explotación de sus reservas de petróleo

ASIA

• Se extienden en Israel las manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu

• El gobierno de Israel trata de intimidar a quienes se oponen a la guerra

• Suspenden a dos diputados israelíes que cuestionaron la versión oficial sobre el 7 de octubre y la guerra en Gaza

• Censura israelí contra la televisión libanesa Al-Mayadeen

• El parlamento de Israel excluye 3 ciudades del plan de indemnización para las víctimas del 7 de octubre

• Israel reforzará su presupuesto de Defensa después de la guerra

• Israel quiere a Tony Blair como “coordinador humanitario” en Gaza

• El primer ministro de Israel atribuye al Hamas toda la responsabilidad por las masacres

• Diputados israelíes quieren expulsar a los palestinos de Gaza

• El ministro israelí de Seguridad aconseja que Israel ocupe nuevamente la franja de Gaza

• Un diputado del Likud quiere prohibir la palabra “Gaza”

• Mercenarios junto a las tropas de Israel

• Israel dice haber encontrado un arsenal submarino del Hamas

• El Hezbollah ataca blancos militares israelíes

• Israel responde a ataques yemenitas… disparando hacia Siria

• El Consejo de Cooperación del Golfo crea una visa unificada

• Acercamiento entre Irán y Azerbaiyán

• Irán no se implicará en la iniciativa militar del Hamas

• Se reanuda la guerra civil en Myanmar

• La principal cadena pública de Corea del Sur se excusa después de haber falsificado informaciones

• Respuesta de Corea del Norte al G7

• Corea del Norte señala a Estados Unidos como responsable de la masacre en Gaza

• Polémica coreana sobre una masacre perpetrada por Japón

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• La ONU rinde homenaje a sus funcionarios muertos en Gaza

• La ONU propone un plan humanitario para Gaza

• 57 jefes de Estado y de gobierno se reunieron para protestar contra el genocidio en Gaza

• Conferencia por un Medio Oriente libre de armas nucleares

• La Internacional Socialista emite una condena contra el Hamas y reafirma el derecho de Israel a defenderse