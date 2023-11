Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur über Abonnement erhältlich. Abonnenten erhalten eine Mail, mit der sie den Newsletter in pdf-Format herunterladen können.

Im Inhalt von N°60, 61:

LEITARTIKEL

• Verhandlungen mit der Hamas und dem Islamischen Dschihad

AMERIKA

• US-Wirtschaft in Gefahr

• Der Oberste Gerichtshof verabschiedet einen lockeren Verhaltenskodex

• Eric Adams, der türkischen Geheimfinanzierung verdächtig

• Mike Pompeo, Direktor von KievStar

• Das Repräsentantenhaus hat noch immer nicht über die 61 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine abgestimmt

• Parlamentarier sehen sich Videos des Anschlags vom 7. Oktober an

• Hillary Clinton vergleicht Donald Trump mit Adolf Hitler

• Hillary Clinton setzt die Ziele für Israels Nachkriegsregierung

• Jake Sullivan befürwortet die Verwaltung des Gazastreifens durch die Palästinensische Autonomiebehörde

• Die USA und die langsame israelische Operation gegen den palästinensischen Widerstand

• 115 politische Personen für Joe Biden

• In Washington, 200 000 Leute für den Krieg

• Entlassung eines texanischen Bischofs

• Libanesische-Brasilianer bestreiten Beteiligung an antisemitischer Verschwörung

EUROPA

• Die katholische Kirche und Transsexuelle

• Ermittlungen gegen Boris Johnsons Kabinett

• In London 300 000 Leute gegen den Krieg

• Britische Abgeordnete wollen Revolutionsgarden kriminalisieren

• Zusammenbruch des Lebensstandards im Vereinigten Königreich

• David Cameron zum Minister für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung ernannt

• Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs kippt das Gesetz über die illegale Abschiebung von Flüchtlingen

• Die Entschuldigungen der BBC

• Für Emmanuel Macron hat die Bombardierung des Gazastreifens keine Legitimität

• Emmanuel Macron unterstützt Israels Recht auf Selbstverteidigung

• In Frankreich, 100 000 Menschen gegen Antisemitismus

• Französischer Senat erwägt Kriminalisierung der Anfechtung der Existenz des Staates Israel

• Französische Richter erlassen Haftbefehl gegen Baschar al-Assad

• Anschlag auf Alejo Vidal-Quadras

• Pedro Sánchez wird Ministerpräsident durch Amnestie für katalanische Sezessionisten

• Deutschland will Hilfe für die Ukraine verdoppeln

• Finnland kauft David’s Schleuder

• Finnland plant, seine Grenze zu Russland zu schließen

• Ungarn sagt, die Ukraine sei zu korrupt, um der EU beizutreten

• Tschechien reicht 384 Klagen gegen "Unterstützer" Russlands ein

• Für Jean-Claude Junker ist die Ukraine zu korrupt, um der EU beizutreten

• Europäische humanitäre Hilfe für Palästina

• Militärische FuE-Budgets der EU-Mitgliedstaaten sinken

• Anders Fogh Rasmussen schlägt vor, die Ukraine ohne die von Russland besetzten Gebiete in die NATO aufzunehmen

• James Stavridis schlägt vor, dass die Ukraine nach dem Vorbild Südkoreas und des amerikanisch-koreanischen Vertrags, ohne die von Russland besetzten Gebiete der NATO beitritt

• Washington Post und Der Spiegel werfen ukrainischem Dissidentenoffizier vor, Sabotage an Nord Stream koordiniert zu haben

• Treffen der Nationalen Sicherheitsberater über die Ukraine

• Geheime Verhandlungen zwischen Prigoschin und der Ukraine

• Verurteilte Verbrecher, die sich an der Front gemeldet haben, sühnen ihre Verbrechen mit ihrem Blut

• Russische humanitäre Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens

• Armenien könnte die OVKS verlassen

AFRIKA

• Kenianische Blauhelm-Friedenstruppen verschieben ihre Entsendung nach Haiti

• Südsudan wählt Russland zur Ausbeutung seiner Ölreserven

ASIEN

• Anti-Netanjahu-Proteste in Israel

• Einschüchterung von Kriegsgegnern

• Zwei Knesset-Abgeordnete suspendiert, weil sie die offizielle Version des 7. Oktober und des Gaza-Krieges angefochten haben

• Israel zensiert Al-Mayadeen

• Drei Städte vom Opferentschädigungsplan vom 7. Oktober ausgeschlossen

• Nach dem Krieg wird Israel seinen Verteidigungshaushalt erhöhen

• Tony Blair könnte humanitärer Koordinator in Gaza werden

• "Benjamin Netanjahu macht Hamas für Massaker verantwortlich"

• Israelische Abgeordnete wollen Palästinenser ausweisen

• Itamar Ben-Gvir ruft zur erneuten Besetzung des Gazastreifens auf

• Eliyahu Revivo will das Wort "Gaza" streichen

• Söldner auf der Seite der IDF

• IDF entdeckt Hamas-Arsenal auf See

• Hisbollah greift israelische Militärziele an

• Israel rächt sich für jemenitischen Beschuss... bei Syrien

• GCC erstellt einheitliches Touristenvisum

• Iranisch-aserbaidschanische Annäherung

• Der Iran wird sich nicht an der Initiative der Hamas beteiligen

• Wiederaufnahme des Bürgerkriegs in Myanmar

• Südkoreas erster öffentlich-rechtlicher Sender entschuldigt sich für Nachrichtenfälschung

• Nordkorea reagiert auf G7-Gipfel

• Nordkorea beschuldigt die USA, für das Massaker in Gaza verantwortlich zu sein

• Kontroverse in Korea um ein japanisches Massaker

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• UNO ehrt in Gaza getötete Beamte

• UNO: Der humanitäre Plan in 10 Punkten

• 57 Staats- und Regierungschefs versammeln sich, um gegen den Völkermord in Gaza zu protestieren

• Konferenz über eine kernwaffenfreie Zone im Nahen Osten

• Die Sozialistische Internationale verurteilt die Hamas und bekräftigt Israels Recht auf Verteidigung