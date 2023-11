Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Les négociations avec le Hamas et le Jihad islamique

AMÉRIQUES

• L’économie états-unienne menacée

• La Cour suprême se dote d’un code de conduite peu exigeant

• Eric Adams soupçonné de financement occulte turc

• Mike Pompeo administrateur de KievStar

• La Chambre des représentants n’a toujours pas voté les 61 milliards d’aide à l’Ukraine

• Les parlementaires visionnent les vidéos de l’attaque du 7 octobre

• Hillary Clinton compare Donald Trump à Adolf Hitler

• Hillary Clinton fixe les objectifs du gouvernement israélien d’après-guerre

• Jake Sullivan favorable à ce que l’Autorité palestinienne administre Gaza

• Les États-Unis et la lenteur de l’opération israélienne contre la Résistance palestinienne

• 115 personnalités politiques pour Joe Biden

• À Washington, 200 000 personnes pour la guerre

• Révocation d’un évêque texan

• Les Libano-Brésiliens récusent être impliqué dans un complot antisémite

EUROPE

• L’Église catholique et les transsexuels

• Enquête sur le cabinet de Boris Johnson

• À Londres, 300 000 personnes contre la guerre

• Des parlementaires britanniques souhaitent criminaliser les Gardiens de la Révolution

• Effondrement du niveau de vie au Royaume-Uni

• David Cameron nommé ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement

• La Haute Cour britannique invalide la loi sur l’expulsion des réfugiés illégaux

• Les excuses de la BBC

• Pour Emmanuel Macron, le bombardement de Gaza n’a aucune légitimité

• Emmanuel Macron soutient le droit d’Israël à la légitime défense

• En France, 100 000 personnes contre l’antisémitisme

• Le Sénat français envisage de pénaliser la contestation de l’existence de l’État d’Israël

• Des magistrats français délivrent des mandats d’arrêt contre Bachar el-Assad

• Attentat contre Alejo Vidal-Quadras

• Pedro Sánchez devient Premier ministre en amnistiant les sécessionnistes catalans

• L’Allemagne projette de doubler son aide à l’Ukraine

• La Finlande achète la Fronde de David

• La Finlande envisage de fermer sa frontière avec la Russie

• Pour la Hongrie, l’Ukraine est trop corrompue pour adhérer à l’UE

• La Tchéquie intente 384 actions contre les « soutiens » à la Russie

• Pour Jean-Claude Junker, l’Ukraine est trop corrompue pour adhérer à l’UE

• L’aide humanitaire européenne à la Palestine

• Les budgets Recherche-Développement militaires des États membres de l’UE en baisse

• Anders Fogh Rasmussen propose de faire adhérer l’Ukraine à l’Otan, sans les territoires occupés par la Russie

• James Stavridis propose de faire adhérer l’Ukraine à l’Otan, sans les territoires occupés par la Russie, sur le modèle de la Corée du Sud et du traité états-uno-coréen

• Le Washington Post et Der Spiegel accusent un officier dissident ukrainien d’avoir coordonné le sabotage de Nord Stream

• Réunion des conseillers de Sécurité nationale à propos de l’Ukraine

• Négociations secrètes Prigojine-Ukraine

• Les repris de justice qui se sont engagés sur le front expient leurs crimes par leur sang

• Aide humanitaire russe pour les Gazaouis

• L’Arménie pourrait quitter l’OTSC

AFRIQUE

• Les casques bleus kenyans repoussent leur déploiement à Haïti

• Le Soudan du Sud choisit la Russie pour exploiter ses réserves pétrolières

ASIE

• Manifestations anti-Netanyahu en Israël

• Intimidation contre les opposants à la guerre

• Deux députés suspendus de la Knesset pour avoir contesté la version officielle du 7 octobre et de la guerre à Gaza

• Israël censure Al-Mayadeen

• Trois villes exclues du plan d’indemnisation des victimes du 7 octobre

• Après la guerre, Israël augmentera le budget de sa Défense

• Tony Blair pourrait devenir le coordinateur humanitaire à Gaza

• « Benjamin Netanyahu rejette la responsabilité des massacres sur le Hamas »

• Des parlementaires israéliens veulent expulser les Palestiniens

• Itamar Ben-Gvir préconise une ré-occupation de Gaza

• Eliyahu Revivo veut supprimer le mot « Gaza »

• Des mercenaires aux côtés des FDI

• Les FDI découvrent un arsenal du Hamas en mer

• Le Hezbollah attaque des cibles militaires israéliennes

• Israël riposte à des tirs yéménites… sur la Syrie

• Le CCG crée un visa touristique unifié

• Rapprochement irano-azéri

• L’Iran ne s’engagera pas dans l’initiative du Hamas

• Reprise de la guerre civile au Myanmar

• La première chaîne publique sud-coréenne s’excuse d’avoir falsifié ses informations

• La Corée du Nord répond au G7

• La Corée du Nord accuse les États-Unis d’être les responsables du massacre de Gaza

• Polémique en Corée à propos d’un massacre nippon

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Les Nations unies honorent leurs fonctionnaires tués à Gaza

• Onu : le plan humanitaire en 10 points

• 57 chefs d’État et de gouvernement se réunissent pour protester contre le génocide de Gaza

• Conférence pour un Moyen-Orient, zone exempte d’armes nucléaires