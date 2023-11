En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Contenido del nº61-62:

EDITORIAL

• ¿Tregua en Gaza?

AMÉRICAS

• Washington se opone a la “relocalización” forzosa de los gazauitas en Egipto

• El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos reconoce que el Hamas no es el único que tiene rehenes en su poder

• El senador estadounidense Bernie Sanders afirma que el Congreso no puede votar subvenciones adicionales para Israel

• Ex senador demócrata exige que Estados Unidos detenga su ayuda militar a Israel

• El jefe de la diplomacia de Estados Unidos precisa sus objetivos en Gaza

• Otro miembro del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense expresa inquietud por los gazauitas desplazados en el sur

• El Departamento de Estado clasifica como “terrorista” un grupo dedicada a la protección de lugares sagrados

• El presidente de la Cámara de Representantes cuestiona la imparcialidad de la comisión investigadora sobre la “toma del Capitolio”

• Publicis y Knight Foundation controlan la prensa mundial

• David Brock contra Elon Musk

• Nicaragua abandona la OEA

• Las élites de Guatemala arremeten contra el presidente de la República

• Colombia se une a Argelia en la denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional

• Un economista libertariano será el nuevo presidente de Argentina

EUROPA

• El papa Francisco califica los hechos de Gaza de “genocidio”

• Restablecimiento de las relaciones entre Ucrania y la Santa Sede

• La matanza en Gaza pone en crisis al Partido Laborista británico

• Victoria de la extrema derecha sionista en las elecciones legislativas neerlandesas

• Finlandia cierra parte de sus fronteras con Rusia

• El primer ministro de Hungría inicia una consulta sobre la Unión Europea

• La Unión Europea reafirma su apoyo a la solución de los dos Estados en Palestina

• El presidente de Azerbaiyán denuncia que Francia está desestabilizando el Cáucaso

• Según Kiev, ya no hay minoría rusa en Ucrania

• Esfuerzo del secretario de Defensa de Estados Unidos por tranquilizar a Kiev

• La corrupción en Ucrania (continuación)

• El presidente ruso se pronuncia por la igualdad de los homosexuales

• Orden de arresto contra una cantante rusa

ÁFRICA

• Siguen las presiones de Washington e Israel sobre el gobierno de Egipto

• El nuevo plan de “traslado” de la población de Gaza

• Argelia organiza una denuncia colectiva contra Israel ante la Corte Penal Internacional

• Ennahda elige un nuevo secretario general

• Burkina Faso observa que Francia prohíbe Russia Today pero no acepta que se prohíban sus medios de propaganda estatales

• Campaña del grupo Wagner contra Francia

• El presidente de Chad visita París

• Se vislumbra una nueva división de Sudán

• Sudáfrica presenta una denuncia formal contra el gobierno de Israel

ASIA

• Polémica sobre el suministro de combustible a Gaza

• La aviación de Israel aplicó la “directiva Hannibal” el 7 de octubre

• Un responsable del parlamento israelí declara que las manifestaciones contra la guerra son una forma de apoyo al terrorismo

• Vicepresidente del parlamento israelí llama a “quemar Gaza”

• El Consejo de Seguridad Nacional de Israel se plantea promulgar la pena de muerte para los árabes terroristas

• Miembro del gobierno de Israel confirma que se prepara la expulsión de los palestinos de Gaza

• Un foro israelí de familias de rehenes y desaparecidos rechaza la declaración de los relatores especiales de la ONU

• El gobernador del Banco Central de Israel seguirá en el cargo por 5 años más

• Israel arremete contra la agricultura libanesa

• Despliegue de fuerzas de la OTAN alrededor de Israel

• El líder del Hezbollah libanés recibe a representantes del Hamas

• El tribunal supremo iraquí destituye al presidente del parlamento

• El grupo yemenita Ansar Allah abordó un barco de carga israelí

• La Hermandad Musulmana quiere dividir Yemen

• El Guía Supremo de la Revolución iraní declara que el sionismo es una forma de racismo

• El Partido Islámico de Pakistán organiza manifestaciones de apoyo a Gaza

• Corea del Sur suspende el acuerdo de 2018 con Corea del Norte

• Corea del Norte introduce una dosis de democracia en sus elecciones legislativas

• Encuentro entre los presidentes de China y Estados Unidos

• Estrepitosa caída del índice de popularidad del primer ministro de Japón

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• Amenaza de hambruna en Gaza

• Advertencia de la OMS sobre la situación sanitaria catastrófica de Gaza

• La crisis de Gaza ya clasifica como “la peor de todos los tiempos”

• Los BRICS realizaron una cumbre extraordinaria sobre el genocidio en Gaza