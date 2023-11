Um zu verstehen, was international vor sich geht, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Sie müssen verschiedene Töne hören. Konfrontieren Sie sich mit widersprüchlichen Argumenten.

LEITARTIKEL

• Welcher Waffenstillstand in Gaza?

AMERIKA

• Washington lehnt Zwangsumsiedlung von Gaza-Bewohnern nach Ägypten ab

• Jake Sullivan gibt zu, dass Geiseln nicht nur von der Hamas gehalten werden

• Bernie Sanders sagt, der Kongress könne nicht für zusätzliche Subventionen für Israel stimmen

• Patrick Leahy fordert Anwendung seines Gesetzes auf IDF

• Antony Blinken erläutert seine Ziele für Gaza

• John Finer um das Schicksal der in den Süden geflohenen Bewohner des Gazastreifens besorgt

• US-Außenministerium stuft KSS als "terroristische Organisation" ein

• Mike Johnson stellt die Unparteilichkeit der Kommission in Bezug auf die Ereignisse vom 6. Januar 2021 in Frage

• Wie Publicis und die Knight Foundation die Weltpresse kontrollieren

• David Brock gegen Elon Musk

• Nicaragua verlässt die OAS

• Guatemaltekische Eliten beginnen mit Angriffen auf Bernardo Arevalo

• Gegen Israel vor dem IStGH: Kolumbien schließt sich Algerien an

• Javier Milei, Argentiniens neuer Präsident

EUROPA

• Franziskus nennt Gaza-Massaker "Völkermord"

• Wiederherstellung der Beziehungen zwischen der Ukraine und dem Heiligen Stuhl

• Meuterei in der Labour Party wegen des israelisch-palästinensischen Krieges

• Zionistische extreme Rechte gewinnt Parlamentswahlen in den Niederlanden

• Finnland schließt teilweise seine Grenzen zu Russland

• Viktor Orbáns Anti-EU-Konsultation

• Die Europäische Union bekräftigt ihre Unterstützung der Zweistaatenlösung

• Ilham Aliyev prangert französischen Kolonialismus an

• "Es gibt keine russische Minderheit mehr in der Ukraine"

• Lloyd Austin in Kiew, um Ukrainer zu beruhigen

• Korruption in der Ukraine (Fortsetzung)

• Wladimir Putin für Gleichberechtigung der Homosexuellen

• Haftbefehl gegen Susana Jamaladinova

AFRIKA

• Anhaltender Druck aus Washington und Tel Aviv auf Kairo

• Der neue Plan zur "Umsiedlung" der Bewohner des Gazastreifens

• Algerien organisiert beim IStGH eine Sammelklage gegen Israel

• Lajmi Lourimi, neuer Generalsekretär der Ennahda

• Jean Emmanuel Ouédraogo betont, dass es keine Gemeinsamkeiten zwischen dem politischen Medienverbot in Frankreich und dem Anti-Terror-Medien Verbot in Burkina Faso gibt

• Propagandakampagne der Wagner-Gruppe gegen Frankreich

• Mahamat Kaka in Paris

• Auf dem Weg zur Teilung des Sudan

• Südafrika reicht Beschwerde gegen israelische Regierung ein

ASIEN

• Kontroverse um Treibstofflieferungen nach Gaza

• Ein Minister mit den Rufen "Schande über dich!" begrüßt.

• Die israelische Luftwaffe hat tatsächlich am 7. Oktober die "Hannibal-Direktive" umgesetzt

• Simcha Rothman sieht Antikriegsproteste als Unterstützung des Terrorismus

• Nassim Vaturi ruft dazu auf, Gaza niederzubrennen

• Sicherheitsrat erwägt Todesstrafe für arabische Terroristen

• Gila Gamliel bestätigt, die Vertreibung der Gaza Bewohner vorzubereiten

• Forum für Geiseln und vermisste Familien lehnt UN-Sonderberichterstatter ab

• Amir Yaron erneut zum Gouverneur der israelischen Zentralbank ernannt

• Israël greift libanesische Landwirtschaft an

• Konzentration von NATO-Truppen in der Nähe von Israel

• Hassan Nasrallah empfängt Hamas-Vertreter

• Iraks Oberster Gerichtshof enthebt Parlamentspräsident

• Ansar Allah beschlagnahmt israelisches Frachtschiff

• Islah für Teilung Jemens

• Ali Khamenei sagt, Zionismus sei eine Form von Rassismus

• Pakistans Muslimbruderschaft protestiert für Gaza

• Interkoreanisches Abkommen von 2018 ausgesetzt

• Nordkorea bringt etwas Demokratie in die Parlamentswahlen

• USA-China-Gipfel

• Fumio Kishidas Popularität sinkt

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Hungersnot droht in Gaza

• Die katastrophale Gesundheitssituation in Gaza

• Martin Griffiths nennt Gaza-Krise "die schlimmste aller Zeiten"

• Außerordentlicher BRICS-Gipfel zum Völkermord in Gaza