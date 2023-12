Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire du numéro 64 :

ÉDITORIAL

• Tout sur la réunion à haut niveau du Conseil de sécurité, le 29 novembre, sur la situation à Gaza

AMÉRIQUES

• Selon le Service de Recherche du Congrès, l’Iran n’aurait pas violé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

• La Chambre des Représentants amalgame la contestation du droit d’Israël à exister à de l’antisémitisme

• Les États-uniens désapprouvent la gestion du président Biden

• Les électeurs US insatisfaits des deux grands partis

• Starlink ne sera déployé à Gaza

• Le Pentagone modifie son déploiement au Moyen-Orient

• L’Équateur renoue avec la « guerre à la drogue »

• Qui a menacé Alberto Fernández ?

EUROPE

• Tension entre Israël et l’Espagne

• L’Allemagne pénalise le soutien au Hamas

• Frank-Walter Steinmeier en visite en Israël

• Annalena Baerbock pour l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et à l’Otan

• Robert Fico pour un cessez-le-feu en Ukraine

• László Kövér critique l’Allemagne, l’UE et l’Onu

• Le Groupe de Visegrád contre l’immigration illégale

• La Moldavie s’aligne sur les « sanctions » anti-russes de l’UE

• Davyd Arakhamia confirme que l’Ukraine aurait pu signer la paix en mars 2022

• L’armée ukrainienne n’a plus assez de soldats

• Mariana Bezuglaya et Aleksey Danilov au secours de Volodymyr Zelensky

• L’épouse de Kyrylo Boudanov empoisonnée

• La Défense aérienne de la Russie et de ses alliés

AFRIQUE

• Rencontre Hamas-Dissidents du Fatah

• Polémique en Égypte : le Hamas, mouvement de Résistance ou organisation terroriste ?

• Une réunion des « cinq grands » libyens pour débloquer le processus électoral

• Démissions au sein de la banche mauritanienne des Frères musulmans

• Tentative de coup d’État au Sierra Leone

ASIE

• Netanyahu a renvoyé son ministre de la Défense en juillet parce qu’il alertait sur une attaque du Hamas

• Expropriation illégale du Patriarcat arménien de Jérusalem

• Comment Israël envisage le futur de Gaza

• Benny Gantz accepte le Budget israélien

• Durant la guerre de Gaza, l’exode forcée se poursuit en zone C

• Les engagements israéliens de la trêve ne s’appliquent pas à l’US Air Force

• Trafic d’organes à Gaza

• Mahmoud Abbas demande l’adhésion de la Palestine aux Nations unies

• Mohammad Dahlan, le retour

• Le Qatar abat ses cartes

• Israël « réglera ses comptes avec le Qatar » dès qu’il le pourra

• Pourquoi le Hamas s’en est-il pris aux juifs pacifistes ?

• Bilan du « Déluge d’Al-Aqsa » au Liban

• Harvard demande la dollarisation du Liban

• Ayman Safadi à l’Union pour la Méditerranée

• Pause aussi en Iraq

• L’interprétation saoudienne du Déluge d’Al-Aqsa

• Plainte pour torture contre Ahmed Nasser al-Raisi, président d’Interpol

• Ansar Allah ouvre un nouveau front en mer Rouge

• Recep Tayyip Erdoğan appelle à réagir sans discrimination face aux morts juifs, musulmans et chrétiens

• L’Iran lance un nouveau destroyer

• L’Iran a joué un rôle dans la libération de certains otages

• Dacca et les Frères musulmans

• La guérilla birmane prend un poste-frontière

• Taux de participation record aux élections nord-coréennes

• Les premières photos prises par le satellite espion nord-coréen

• Démission du chef des services secrets sud-coréens

• Campagne anti-chinoise dans le contexte des prises de position de Beijing sur le conflit israélo-palestinien

• La question des « femmes de réconfort » resurgit

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• L’Assemblée générale de l’Onu demande à Israël d’évacuer le Golan syrien

• L’Assemblée générale de l’Onu demande aux États-membres d’observer la Trêve olympique

• Le Conseil de Sécurité ne condamne pas le lancement d’un satellite espion par la Corée du Nord

• Absences remarquées à la COP28

• La Russie ne participera plus au Conseil exécutif de l’OIAC

• Krišjānis Kariņš candidat au secrétariat général de l’Otan

• Alexander Sollfrank propose un Schengen de la Défense

• Ryad hébergera l’Exposition universelle de 2030