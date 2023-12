De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Over de bijeenkomst op hoog niveau van de Veiligheidsraad op 29 november over de situatie in Gaza

AMERIKA’S

• Volgens de Congressional Research Service heeft Iran het Verdrag inzake de nietverspreiding van kernwapens niet geschonden

• Huis van Afgevaardigden stelt het betwisten van Israëls bestaansrecht gelijk aan antisemitisme

• Amerikanen keuren de regering van president Biden af

• Amerikaanse kiezers ontevreden over beide grote partijen

• Starlink wordt niet ingezet in Gaza

• Het Pentagon wijzigt zijn troepenmacht in het MiddenOosten

• Ecuador hervat zijn "oorlog tegen drugs"

• Wie bedreigde Alberto Fernández?

EUROPA

• Spanning tussen Israël en Spanje

• Duitsland bestraft steun aan Hamas

• FrankWalter Steinmeier bezoekt Israël

• Annalena Baerbock voor toetreding Oekraïne tot EU en NAVO

• Robert Fico voor een staakthetvuren in Oekraïne

• László Kövér bekritiseert Duitsland, de EU en de VN

• De Visegrádgroep tegen illegale immigratie

• Moldavië schaart zich achter de antiRussische "sancties" van de EU

• Davyd Arakhamia bevestigt dat Oekraïne in maart 2022 een vredesakkoord had kunnen tekenen

• Het Oekraïense leger heeft niet langer genoeg soldaten

• Mariana Bezuglaya en Aleksey Danilov redden Volodymyr Zelensky

• De vrouw van Kyrylo Boudanov vergiftigd

• De luchtverdediging voor Rusland en zijn bondgenoten

AFRIKA

• Ontmoeting tussen Hamas en Fatahleiders

• Controverse in Egypte: Hamas, verzetsbeweging of terroristische organisatie?

• Een bijeenkomst van de Libische "Grote Vijf" om het verkiezingsproces te deblokkeren

• Aftreden van de Mauritaanse tak van de Moslimbroederschap

• Poging tot staatsgreep in Sierra Leone

AZIË

• Netanyahu ontsloeg zijn minister van defensie in juli omdat hij waarschuwde voor een Hamasaanval

• Illegale onteigening van het Armeens patriarchaat van Jeruzalem

• Hoe Israël de toekomst van Gaza ziet

• Benny Gantz aanvaardt de Israëlische begroting

• Tijdens de Gazaoorlog gaat de gedwongen exodus in zone C door

• Israëlische wapenstilstandverplichtingen gelden niet voor de Amerikaanse luchtmacht

• Orgaanhandel in Gaza

• Mahmoud Abbas roept Palestina op lid te worden van de Verenigde Naties

• Mohammad Dahlan, de comeback

• Qatar speelt zijn kaarten goed

• Israël zal "zijn rekeningen met Qatar vereffenen" zodra het kan

• Waarom viel Hamas Joodse vredesactivisten aan

• gevolgen van de "AlAqsa Flood"in Libanon

• Harvard roept op tot dollarisering van Libanon

• Ayman Safadi bij de Unie voor het Middellandse Zeegebied

• Pauze ook in Irak

• De Saoedische interpretatie van de AlAqsa Flood

• Aanklacht wegens marteling tegen Ahmed Nasser alRaisi, voorzitter van Interpol

• Ansar Allah opent een nieuw front in de Rode Zee

• Recep Tayyip Erdoğan roept op tot nietdiscriminerende reactie op joodse, islamitische en christelijke doden

• Iran lanceert een nieuwe torpedojager

• Iran speelde een rol bij de vrijlating van enkele gijzelaars

• Dhaka en de Moslimbroederschap

• Birmese guerrilla’s veroveren grenspost

• Recordopkomst bij NoordKoreaanse verkiezingen

• De eerste foto’s van de NoordKoreaanse spionagesatelliet

• ZuidKoreaanse chef geheime dienst neemt ontslag

• AntiChinese campagne naar aanleiding van Pekings standpunt over het IsraëlischPalestijnse conflict

• De kwestie van de "troostvrouwen" duikt weer op

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Algemene Vergadering van de VN roept Israël op de Syrische Golanhoogte te ontruimen

• De Algemene Vergadering van de VN roept de lidstaten op het Olympisch bestand na te leven

• De Veiligheidsraad veroordeelt de lancering van een spionagesatelliet door NoordKorea niet

• Opvallende afwezigen bij COP28

• Rusland zal niet langer deelnemen aan de Uitvoerende Raad van de OPCW

• Krišjānis Kariņš stelt zich kandidaat voor het secretariaatgeneraal van de NAVO

• Alexander Sollfrank stelt een DefensieSchengen voor

• Riyad als gastheer voor Wereldtentoonstelling 2030